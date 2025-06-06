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Süper Lig’den 3 yıldız var! İşte en değerli 10 Türk futbolcu

Süper Lig’den 3 yıldız var! İşte en değerli 10 Türk futbolcu

09:266/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türk futbolunun en değerli yıldızları açıklandı. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), en pahalı Türk futbolcuları listeledi. Listede Süper Lig’den 3 yıldız yer aldı.

CIES, en pahalı Türk futbolcuların değerlerini yayınladı. İlk 10'da sadece 3 futbolcu Süper Lig'de oynuyor. İşte sıralama...


10 - SEMİH KILIÇSOY | 14.5 MİLYON EURO



9 - YUSUF AKÇİÇEK | 16 MİLYON EURO



8 - FERDİ KADIOĞLU | 21.1 MİLYON EURO



7 - BARIŞ ALPER YILMAZ | 24.4 MİLYON EURO



6 - CAN UZUN | 25.7 MİLYON EURO



5 - HAKAN ÇALHANOĞLU | 29.5 MİLYON EURO



4 - KEREM AKTÜRKOĞLU | 40.9 MİLYON EURO



3 - ORKUN KÖKÇÜ | 50.2 MİLYON EURO



2 - ARDA GÜLER | 90.9 MİLYON EURO



1 - KENAN YILDIZ | 97.9 MİLYON EURO



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