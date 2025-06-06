Süper Lig’den 3 yıldız var! İşte en değerli 10 Türk futbolcu

Türk futbolunun en değerli yıldızları açıklandı. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), en pahalı Türk futbolcuları listeledi. Listede Süper Lig’den 3 yıldız yer aldı.
CIES, en pahalı Türk futbolcuların değerlerini yayınladı. İlk 10'da sadece 3 futbolcu Süper Lig'de oynuyor. İşte sıralama...
10 - SEMİH KILIÇSOY | 14.5 MİLYON EURO
9 - YUSUF AKÇİÇEK | 16 MİLYON EURO
8 - FERDİ KADIOĞLU | 21.1 MİLYON EURO
7 - BARIŞ ALPER YILMAZ | 24.4 MİLYON EURO
6 - CAN UZUN | 25.7 MİLYON EURO
5 - HAKAN ÇALHANOĞLU | 29.5 MİLYON EURO
4 - KEREM AKTÜRKOĞLU | 40.9 MİLYON EURO
3 - ORKUN KÖKÇÜ | 50.2 MİLYON EURO
2 - ARDA GÜLER | 90.9 MİLYON EURO
1 - KENAN YILDIZ | 97.9 MİLYON EURO