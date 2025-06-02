Süper Lig'i karıştıracak teknik direktör transferi

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, her toplantıda 'Futbolu düzeltmemiz gerekiyor. Etik değerler ve ahlaki değerlerde birleşip Futbol anayasasını tekrar yazmamız gerekiyor' diye vurgular yapıyor. Bunları konuşurken hala sözleşmesi devam eden bir hocaya teklifte bulunulmasını çok etik bulmuyorum. İnşallah bu süreç doğru değildir. Basından duyduğum haberler nedeniyle konuşmak istedim" ifadelerini kullanmıştı.