Süper Lig'i karıştıracak teknik direktör transferi

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Süper Lig'den bir başka kulüple anlaşma sağladığı iddia edildi.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e imza atması sonrası teknik direktör arayışına hız veren Eyüpspor, Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu ile görüşmesinde önemli gelişmeler yaşandı.
Lligin 37. haftasında oynanan Eyüpspor- Antalyaspor maçı öncesi stadyumda İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya ile Emre Belözoğlu'nun yemekte bir araya geldiği belirtildi.
Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, genç teknik adam Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, her toplantıda 'Futbolu düzeltmemiz gerekiyor. Etik değerler ve ahlaki değerlerde birleşip Futbol anayasasını tekrar yazmamız gerekiyor' diye vurgular yapıyor. Bunları konuşurken hala sözleşmesi devam eden bir hocaya teklifte bulunulmasını çok etik bulmuyorum. İnşallah bu süreç doğru değildir. Basından duyduğum haberler nedeniyle konuşmak istedim" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Boztepe 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başlıyoruz" demişti.