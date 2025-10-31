Suudi Arabistan'dan Lionel Messi'ye şok ret: 'Ligimiz antrenman kampı değil!'

MLS sezonunun erken sona ermesiyle Dünya Kupası öncesi formunu korumak için 4 aylık kısa süreli bir kulüp arayışına giren dünya yıldızı Lionel Messi, beklemediği bir engelle karşılaştı. Arjantinli oyuncunun Suudi Arabistan'da oynama isteği, bakanlık yetkilileri tarafından kesin bir dille reddedildi.

1 /4 Lionel Messi, Amerikan Futbol Ligi'nin (MLS) Avrupa futboluna göre erken bitmesi nedeniyle Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürebilmek için 4 ay oynayabileceği bir kulüp arıyor. Arjantinli oyuncunun menajer, Suudi Arabistan yetkilileriyle 4 aylık süreç için görüştü.





2 /4 Thmanya'ya konuşan Abdallah Hammad, Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'da 4 ay oynama isteğinin bakanlık tarafından reddedildiğini açıkladı.





3 /4 Hammad, bakanlığın Suudi Arabistan Ligi'nin hazırlık kampı olmadığı fikriyle karşı çıktığını ifade etti.