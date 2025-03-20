Takıma dönüyor! Fenerbahçe'ye Bodrum maçı öncesi müjde

Süper Lig'de son olarak Samsunspor'la berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, milli ara sonrası Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilere bu mücadele öncesi müjdeli haber geldi.
Fenerbahçe'de lige verilen arada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son ana kadar kovalayacak olan sarı lacivertlilerle ilgili önemli bir haber geldi.
Kanarya'da bir süredir sahalardan uzak kalan o ismin, yeniden takıma dönmeye hazırlandığı belirtildi.
Ara transfer döneminde Aston Villa'dan transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde sadece 83 dakika forma giyebilen Diego Carlos, takıma dahil oluyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre başarılı oyuncu yaşadığı sakatlıktan kurtuldu ve fiziksel açığını kapatmaya başladı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki futbolcunun, Sipay Bodrum FK maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.