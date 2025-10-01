Yeni Şafak
Ve MR sonucu çıktı: Tammy Abraham Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Ve MR sonucu çıktı: Tammy Abraham Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

14:331/10/2025, Çarşamba
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak. Ezeli rekabet öncesi siyah-beyazlılarda Tammy Abraham'ın oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Yıldız futbolcunun MR sonuçları çıktı. İşte detaylar.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak. Zorlu derbinin hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda Tammy Abraham'ın durumu netlik kazandı.


Hürriyet'te yer alan habere göre, Kocaelispor maçında omuzu çıkan Abraham'ın MR sonucunda bir soruna rastlanmadı. Yıldız golcü kendini iyi hissetmesi durumunda Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.


Öte yandan haberde Sergen Yalçın'ın derbi hazırlıklarının başladığı antrenman öncesinde takımla kısa bir toplantı yaptığı belirtildi.


Bu toplantıda Yalçın'ın futbolcularına, "Galatasaray bu ligin en iyi takımı olabilir ama asla yenilmez değil. Hepiniz hafta boyu yapacağımız antrenmanlarda ve maçta en iyi performansınızı göstermek zorundasınız.


İyi motive olduğunuz takdirde neler yapabileceğinizi son 2 maçta gösterdiniz. Kendi oyunumuzu oynayıp rakibin zaaflarını iyi değerlendirirsek kazanabiliriz." dediği iddia edildi.


RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi akşam saat 20.00'de başlayacak.


