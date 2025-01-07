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Thomas Reis 'Azimle gelen'i seçti

Thomas Reis 'Azimle gelen'i seçti

17:077/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
AA
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2024" oylamasına katıldı.

Thomas Reis, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Reis, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Alman çalıştırıcı, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafını seçti.

Reis, "Günlük Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli fotoğrafını tercih etti.

Thomas Reis, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" fotoğrafını seçti.

Reis, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Utanç" fotoğrafını oyladı.


Oylamaya ilk kez katıldığını belirten Reis, birbirinden etkileyici fotoğraflar arasından birini seçmek ve oy vermekte zorluk yaşadığını söyledi.

#Samsunspor
#Süper Lig
#Thomas Reis

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