Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcuya: İçine Maradona kaçmış gibi

Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcuya: İçine Maradona kaçmış gibi

10:463/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Futbolculuğu döneminde her iki takımın da formasını giyen Tümer Metin, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maçın adamı olarak sarı-lacivertli ismi seçen Metin, oyuncu için dikkati çeken bir benzetme yaptı.

Tümer Metin'in Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili NOW Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:


"Tarihi bir derbi izledik. Uzun zaman sonra hikayesi bol olan, her duyguları yaşamadığımız bir derbi izledik. Tarantino filmi gibiydi. Manşet olarak da 'Beşiktaş'ta gemiyi ilk kaptan terk etti."

"Derbinin yıldızı olarak İsmail Yüksek ardından da Asensio'ydu."

"İsmail inanılmaz oynuyor. İlk yarı içine Maradona kaçmış gibiydi. Topu taşıyor, oyunu kuruyor, golünü de attı. 4-5 maçtır çok iyi oynuyor."

"1 Aralık'taki derbiye kadar puan farkı 4 kaldı diyelim. Fenerbahçe kazanırsa fark 1'e düşüyor. Bir anda çok başka şeyler konuşuruz."

#Fenerbahçe
#Tümer Metin
#İsmail Yüksek
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla’da TOKİ konutları nerede var? 6197 TOKİ sosyal konut hangi ilçeye yapılacak?