Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcuya: İçine Maradona kaçmış gibi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Futbolculuğu döneminde her iki takımın da formasını giyen Tümer Metin, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maçın adamı olarak sarı-lacivertli ismi seçen Metin, oyuncu için dikkati çeken bir benzetme yaptı.

1 /5 Tümer Metin'in Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili NOW Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:



2 /5 "Tarihi bir derbi izledik. Uzun zaman sonra hikayesi bol olan, her duyguları yaşamadığımız bir derbi izledik. Tarantino filmi gibiydi. Manşet olarak da 'Beşiktaş'ta gemiyi ilk kaptan terk etti."

3 /5 "Derbinin yıldızı olarak İsmail Yüksek ardından da Asensio'ydu."

4 /5 "İsmail inanılmaz oynuyor. İlk yarı içine Maradona kaçmış gibiydi. Topu taşıyor, oyunu kuruyor, golünü de attı. 4-5 maçtır çok iyi oynuyor."