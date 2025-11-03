Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcuya: İçine Maradona kaçmış gibi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Futbolculuğu döneminde her iki takımın da formasını giyen Tümer Metin, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maçın adamı olarak sarı-lacivertli ismi seçen Metin, oyuncu için dikkati çeken bir benzetme yaptı.
Tümer Metin'in Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili NOW Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"Tarihi bir derbi izledik. Uzun zaman sonra hikayesi bol olan, her duyguları yaşamadığımız bir derbi izledik. Tarantino filmi gibiydi. Manşet olarak da 'Beşiktaş'ta gemiyi ilk kaptan terk etti."
"Derbinin yıldızı olarak İsmail Yüksek ardından da Asensio'ydu."
"İsmail inanılmaz oynuyor. İlk yarı içine Maradona kaçmış gibiydi. Topu taşıyor, oyunu kuruyor, golünü de attı. 4-5 maçtır çok iyi oynuyor."
"1 Aralık'taki derbiye kadar puan farkı 4 kaldı diyelim. Fenerbahçe kazanırsa fark 1'e düşüyor. Bir anda çok başka şeyler konuşuruz."