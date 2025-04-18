Tümer Metin'den flaş iddia! "Galatasaray Bodrum maçında..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılıların bu mücadelesini değerlendiren Tümer Metin, hem bu maç hem de kalan maçlarla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

1 /4 Tümer Metin, Süper Lig'de 32. hafta maçları öncesi şampiyonluk yarışını Asist Analiz'de değerlendirdi.

2 /4 Fenerbahçe'nin kredisinin kalmadığını ifade eden Tümer Metin, "Fenerbahçe takılırsa kaybeder. Şampiyonluğun son haftalara kalacağı kesin. Ben Fenerbahçe'nin bu dakikadan sonra takılacağını düşünmüyorum. Beşiktaş maçına içeride beraberlik diyordum ama Samsun'a puan kaybedince artık derbiyi yüzde 100 kazanmak zorunda diye görüyor. Şampiyon olmak istiyorsan artık Beşiktaş'ı yeneceksin. Kredisi yok Fenerbahçe'nin, bir beraberlikte dahi biter" dedi.

3 /4 Galatasaray'ın Bodrum FK maçında puan kaybetmeyeceğini öne süren Tümer Metin, "Galatasaray, Bodrum maçında puan kaybetmez. Bodrum son haftalarda iyi durumda, Fenerbahçe dışında gol yemiyorlar ama bir sürpriz bekliyor musun dersen hayır. Olabilir, Bodrum gelip puan alabilir ama ben beklemiyorum açıkçası. İkisi de bu haftayı üçer puanla kapatır" şeklinde konuştu.