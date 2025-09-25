Ülke puanı güncellendi! UEFA sıralamasında büyük tehlike

Türk takımlarının Avrupa'daki kötü gidişatı sürüyor. Son olarak Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. UEFA ülke puanları güncellenirken Çekya'nın Türkiye ile farkı azalttığı görüldü. İşte detaylar...
Türkiye'nin son durumu ve ülke puanları şöyle:
1. İngiltere - 95.894
2. İtalya - 85.088
3. İspanya - 79.453
4. Almanya - 75.545
5. Fransa - 68.248
6. Hollanda - 61.866
7. Portekiz - 57.866
8. Belçika - 55.750
9. TÜRKİYE - 43.600
10. Çekya - 40.500