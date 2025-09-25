Ülke puanı güncellendi! UEFA sıralamasında büyük tehlike

Türk takımlarının Avrupa'daki kötü gidişatı sürüyor. Son olarak Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. UEFA ülke puanları güncellenirken Çekya'nın Türkiye ile farkı azalttığı görüldü. İşte detaylar...

2 /11 Türkiye'nin son durumu ve ülke puanları şöyle:

1. İngiltere - 95.894

3 /11 2. İtalya - 85.088

4 /11 3. İspanya - 79.453

5 /11 4. Almanya - 75.545

6 /11 5. Fransa - 68.248

7 /11 6. Hollanda - 61.866

8 /11 7. Portekiz - 57.866

9 /11 8. Belçika - 55.750

10 /11 9. TÜRKİYE - 43.600