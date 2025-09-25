Yeni Şafak
Ülke puanı güncellendi! UEFA sıralamasında büyük tehlike

14:0025/09/2025, Perşembe
Türk takımlarının Avrupa'daki kötü gidişatı sürüyor. Son olarak Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. UEFA ülke puanları güncellenirken Çekya'nın Türkiye ile farkı azalttığı görüldü. İşte detaylar...

Türkiye'nin son durumu ve ülke puanları şöyle:


1. İngiltere - 95.894

2. İtalya - 85.088

3. İspanya - 79.453

4. Almanya - 75.545

5. Fransa - 68.248

6. Hollanda - 61.866

7. Portekiz - 57.866

8. Belçika - 55.750

9. TÜRKİYE - 43.600

10. Çekya - 40.500

