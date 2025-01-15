Ümit Davala'dan çarpıcı Icardi sözleri! "Herkes kabullenmiştir"

Galatasaray'ın ligde Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Ümit Davala, dikkat çeken ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ifade edilen Mauro Icardi ile ilgili de çarpıcı sözler sarf etti.
Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'ı Ümit Davala değerlendirdi.
Icardi'nin yokluğuna ilişkin konuşan Davala, Arjantinli yıldızın eksikliğinin hissedilip hissedilmediğine dair yorumda bulundu. Ümit Davala'nın Asist Analiz YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:
"Icardi'nin yokluğu artık çok fazla etkilemiyordur. Okan Buruk'un gözleri Icardi'yi hep arıyor sahada ama bunu artık herkes kabullenmiştir."
"Icardi 2-3 hafta sonra takıma dönecek olsa 'Icardi bir an önce gelsin' dersin ama 5-6 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Icardi'yi çok fazla düşünen yoktur sahada."
"Osimhen, Icardi'den daha fazla mücadele gücüne sahip. Daha çok mesafe katediyor, vücudunu koyuyor ve top saklıyor."
"Şu an asist de var. Osimhen'i biraz beslemekte zorlanıyor Galatasaray. Çok fazla top getiremedi, orta da gelmedi. Biraz defansif bir görev üstlendi Galatasaray bu maçta. (Başakşehir maçı)"
"Osimhen bence Icardi'yi şu anda çok fazla düşündürtmüyor."