Üst üste gelen teklifleri reddetti: Osimhen son kararını verdi!

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takan Victor Osimhen, Al Hilal’den gelen son teklifi de reddeti. Nijeryalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken sarı-kırmızılı yönetim oyuncuyu renklerine bağlamak için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği sezonda gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den gelen teklifi bir kez daha kesin şekilde reddetti.
Al-Hilal'in Osimhen için 26 milyon Euro'dan başlayan ve zamanla 30, 35, 40 ve son olarak 45 milyon Euro'ya kadar yükselttiği teklifler de sonuç vermedi.
Altıncı ve son teklifin detayları henüz paylaşılmasa da, oyuncunun kararı değişmedi. Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan ekibinin teklifi bir kez daha reddetti.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkıp 26 gol atan Osimhen, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız ismin bonservisini almak için Napoli ile temaslarını sürdürüyor.
Oyuncunun Al-Hilal'i net şekilde reddetmesi, Galatasaray cephesinde umutları taze tuttu.