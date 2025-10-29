VAR odasında bahis iddiası: Daha büyük bir skandal ortaya çıktı

Türk futbolu bahis skandalıyla sarsılırken, yeni iddialar da gündeme atıldı. Özellikle VAR odasıyla ilgili ortaya atılan iddialar, skandalın daha da büyüyeceğini gösterdi.

1 /8 Türkiye Futbol Federasyonu, 152 hakemin bahis skandalına karışmasını duyurmasının hemen ardından, bu isimler PFDK'ya sevk edildi.

2 /8 Üst klasmandan tam 7 yedi hakem bu listede bulunuyor. Aralarında FIFA Kokartlı Zorbay Küçük de var.

3 /8 Zorbay'ın yanı sıra, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammet Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun'un bahis oynadıkları öğrenildi ve PFDK'ya sevk edildi.

4 /8 Yaşanan gelişmelerin ardından, hakemlerin bahis soruşturmasıyla alakalı flaş bir iddia daha gündeme düştü.

5 /8 Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; VAR odasında bulunan hakemler, kendi görev yaptıkları müsabakalar için bahis oynadı.

6 /8 Yine aynı iddialara göre legal ve illegal siteler üzerinden oynanan bahislerin değeri milyonlarca lirayı aştı.

7 /8 Yurt içindeki bahis sitelerinden derbi maçlar için "Hakem VAR'a gider mi?" şeklinde bahis oynanırken yurt dışında ise seçenekler artıyor.