VAR odasında bahis iddiası: Daha büyük bir skandal ortaya çıktı

10:4429/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Türk futbolu bahis skandalıyla sarsılırken, yeni iddialar da gündeme atıldı. Özellikle VAR odasıyla ilgili ortaya atılan iddialar, skandalın daha da büyüyeceğini gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 152 hakemin bahis skandalına karışmasını duyurmasının hemen ardından, bu isimler PFDK'ya sevk edildi.

Üst klasmandan tam 7 yedi hakem bu listede bulunuyor. Aralarında FIFA Kokartlı Zorbay Küçük de var.

Zorbay'ın yanı sıra, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammet Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun'un bahis oynadıkları öğrenildi ve PFDK'ya sevk edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından, hakemlerin bahis soruşturmasıyla alakalı flaş bir iddia daha gündeme düştü.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; VAR odasında bulunan hakemler, kendi görev yaptıkları müsabakalar için bahis oynadı.

Yine aynı iddialara göre legal ve illegal siteler üzerinden oynanan bahislerin değeri milyonlarca lirayı aştı.

Yurt içindeki bahis sitelerinden derbi maçlar için "Hakem VAR'a gider mi?" şeklinde bahis oynanırken yurt dışında ise seçenekler artıyor.

 Soruşturmanın daha da derinleşeceği öğrenildi.

