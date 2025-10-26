Victor Osimhen’den kırmızı kart pozisyonu için ses getirecek açıklama: 'Diğer rakibimiz ağlayacak'

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelede Göztepeli oyuncu Bokele kırmızı kart gördü. Karşılaşma sonrasında Victor Osimhen, pozisyon hakkında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Göztepe'de Bakole ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maç sonrasında Victor Osimhen, Ekol Sports'a şu açıklamayı yaptı:
"Sarı kartı olduğunu bilmiyordum ve eli yanağıma geldi. Çok sert vurdu."
"Hakemin kararıyla ilgili bir şey söyleyemem ama net bir temas vardı."
"Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da b pozisyon sarı kart."