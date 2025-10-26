Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Osimhen’den kırmızı kart pozisyonu için ses getirecek açıklama: 'Diğer rakibimiz ağlayacak'

Victor Osimhen’den kırmızı kart pozisyonu için ses getirecek açıklama: 'Diğer rakibimiz ağlayacak'

Haber Merkezi
21:0126/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelede Göztepeli oyuncu Bokele kırmızı kart gördü. Karşılaşma sonrasında Victor Osimhen, pozisyon hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Göztepe'de Bakole ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maç sonrasında Victor Osimhen, Ekol Sports'a şu açıklamayı yaptı:

"Sarı kartı olduğunu bilmiyordum ve eli yanağıma geldi. Çok sert vurdu."

"Hakemin kararıyla ilgili bir şey söyleyemem ama net bir temas vardı."

"Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da b pozisyon sarı kart."

#Galatasaray
#Osimhen
#Göztepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
'Fosil' kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? 26 Ekim Milyoner sorusu