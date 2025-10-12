Yeni Şafak
Vincenzo Montella Adana'nın en çok vergi ödeyen ismi oldu

12/10/2025, Pazar
A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Adana'da 2024'ün en çok vergi veren ismi oldu. İşte Montella'nın ödediği rakam ve detaylar...

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 senesinin vergi rekortmenlerini yayımladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlılara ettiği önderliğin yanı sıra verdiği vergiyle de ön plana çıktı.

NTV'nin haberine göre Adana Defterdarlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan listede A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maaş ve huzur hakkından ödediği vergiyle vergi rekortmeni oldu.

İtalyan teknik adam, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira ve 12 kuruş vergiyle listenin en tepesinde yer aldı.

İki ve üçüncü sıradaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi. 

