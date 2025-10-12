Vincenzo Montella Adana'nın en çok vergi ödeyen ismi oldu

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Adana'da 2024'ün en çok vergi veren ismi oldu. İşte Montella'nın ödediği rakam ve detaylar...

1 /5 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 senesinin vergi rekortmenlerini yayımladı.

2 /5 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlılara ettiği önderliğin yanı sıra verdiği vergiyle de ön plana çıktı.

3 /5 NTV'nin haberine göre Adana Defterdarlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan listede A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maaş ve huzur hakkından ödediği vergiyle vergi rekortmeni oldu.

4 /5 İtalyan teknik adam, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira ve 12 kuruş vergiyle listenin en tepesinde yer aldı.