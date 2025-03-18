Volkan Demirel'den Galatasaraylı futbolcuya büyük övgü: Onun gibisi bir daha gelmez

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve iki futbolcu için dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirel ayrıca Galatasaraylı yıldızdan da övgü dolu sözlerle bahsetti.
Volkan Demirel'in Asist Analiz YouTube kanalında yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"Fenerbahçe, Dzeko ve Tadic'in üzerine takım kuracaksa bu futbolcularla devam etmemeli. İki futbolcu takıma yardımcı olmak için oturacak, bu seneki durumu bildikleri için hocaya yardım edecek, kulübede takıma destek verecek, ihtiyaç olduğunda sahaya girecek."
"Samsunspor maçında Fenerbahçe çok yan ortası yaptı. Mesela diri bir Dzeko, son 15-20 dakikada giren bir Dzeko, bir tane gol çıkarabilir. Uzatmalarla 98 dakika oynandı maç, 98 dakika sahada kalan Dzeko'nun orta geldiğinde artık yükselecek dermanı kalmaz."
"Belki o anlamda Fenerbahçe faydalanabilir. Çünkü Dzeko ve Tadic, dünya futbolunda sözü geçen oyuncular ama takım bunun üzerine kurulacaksa olmaz."
"Tamamlayıcı oyuncu olarak bunu kabul ederek... Belki Tadic, 'Ben, Ajax'ta oynayacağım yine 10 numara olarak' diyecek. Ona bir şey diyemem ama Tadic ve Dzeko'nun etrafını dolduracaksınız bence olmaz."
"75 milyon euro, Türkiye şartlarında çok büyük para. Galatasaray, bu parayı verip Osimhen'i alamaz. Ancak Osimhen gibi bir oyuncu bir daha Türkiye'ye gelmez."
"Osimhen, bence şu an Avrupa'nın en büyük 5 ligindeki her takımda oynayabilecek kapasitede. Osimhen'i yakından izlediğim için sezon başında söylemiştim. Hagi, Alex, Anelka, Carlos geldi ama bu başka bir şey. Bu yıldız değil, sana her an skor yapabilecek bir oyuncu."