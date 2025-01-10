Yabancı VAR'ın maliyeti belli odu

Süper Lig'in ikinci yarısında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçiliyor. Ülkemizde görev yapacak 9 yabancı hakemin federasyona maliyeti ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıklarken, yurt dışından gelecek hakemlerin maliyetleri de belli oldu.
HT Spor'da yer alan habere göre; yabancı VAR hakemlerinin Türkiye Futbol Federasyonu'na 5 aylık maliyeti yaklaşık 720 bin euro olacak.
Yabancı VAR hakemleri ortalama 2 bin euro maaş alacak. 9 hakemin maaşı toplam 18 bin euroyu buluyor.
Uçuş maliyeti ortalama 1000 euro. Konaklama Riva'daki tesislerde yapılacak ama diğer illerdeki maçlar için konaklamalar da olacak. O da ortalama 1000 euro. Yani bir yabancı VAR hakeminin toplam maliyeti 4 bin euro civarında olacak.
9 hakem için hesaplandığında haftalık 36 bin euro olacak. Aylık masrafı da 144 bin euroyu bulacak. 5 ay sonunda da 720 bin euro maliyet ortaya çıkacak.