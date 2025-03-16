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Yıldız isim yedek başlayacak! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Yıldız isim yedek başlayacak! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i

13:4716/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers'a penaltılarla elenen Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek. Sezonun kalan kısmında hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda zirveyi hedefleyen sarı-lacivertliler, ligde kayıp yaşamamak ve lider Galatasaray'la puan farkının açılmasına izin vermemek için sahada olacak.


Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, bu sezon kazandı. Fenerbahçe, bugün de kazanırsa 2011-12 sezonunda yaşadığı evinde en uzun galibiyet serisini tekrarlayacak.

DÖRT İSİM YER ALMAYACAK


Sarı-lacivertlilerde sakat olan Diego Carlos, Çağlar, İsmail Yüksek ve Levent Mercan forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de 3 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kostic ve Mert Hakan, kart görürlerse Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Sakat olan Çağlar da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 

Fenerbahçe'de, Rangers rövanşındaki performansıyla güven tazeleyen kaleci İrfan Can Eğribayat, bugünkü Samsunspor maçında da kalede olacak. Savunma üçlüsünde Mert Müldür-Skriniar-Yusuf Akçiçek üçlüsünden vazgeçmeyi düşünmeyen teknik direktör Mourinho kanatlarda Oğuz Aydın ile Kostic'e görev verecek, orta saha merkezde ise Amrabat-Fred ikilisi oynayacak.

Szymanski 10 numarada başlarken hücum ikilisi Dzeko ve En-Nesyri'den oluşacak. Brezilyalı yıldız Talisca maça yedek kulübesinde başlayacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Amrabat, Fred, Oğuz, Szymanski, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Süper Lig

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