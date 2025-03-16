Yıldız isim yedek başlayacak! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers'a penaltılarla elenen Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek. Sezonun kalan kısmında hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda zirveyi hedefleyen sarı-lacivertliler, ligde kayıp yaşamamak ve lider Galatasaray'la puan farkının açılmasına izin vermemek için sahada olacak.



