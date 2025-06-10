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Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber: İtalya'ya gidiyor

Yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber: İtalya'ya gidiyor

Haber Merkezi
11:4910/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye, yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Sarı lacivertli takımın istediği golcü oyuncu İtalya'ya gidiyor.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Sarı lacivertliler, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu.

Bu kapsamda Fenerbahçe Kolo Muani için PSG ve oyuncuyla temas halindeydi.

26 yaşındaki oyuncudan sarı lacivertlilere kötü haber geldi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; sezonun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık olarak geçiren Kolo Muani için; PSG ve Juventus kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için anlaştı.

Sözleşme sonuna 50 milyon Euro satın alma opsiyonu eklendi. 

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