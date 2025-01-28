ABD'de yapay zeka depremi: DeepSeek ile bir trilyon dolar kaybettiler

ABD borsasında tarihi kayıp





Çinli yapay zeka devi DeepSeek, ABD borsasında büyük bir dalgalanmaya neden oldu ve piyasa bir günde 1 trilyon dolar değer kaybetti. Bu şok etkisi yaratırken, DeepSeek'e yönelik siber saldırılar da gecikmedi.



