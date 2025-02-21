Apple duyurdu: O özellik tamamen devre dışı bırakılacak





APPLE'IN GELİŞMİŞ GÜVENLİK ARACI (ADP) ÖZELLİĞİ NEDİR?





Apple'ın Advanced Data Protection (ADP) özelliği, kullanıcıların cihazlarındaki verilerin daha güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik önlemidir. Bu özellik, özellikle iCloud verilerini şifreleyerek, Apple'ın sunucularına yedeklenen kişisel verilerin yalnızca kullanıcı tarafından erişilebilir olmasını sağlar.





ADP'nin temel özellikleri şunlardır:





End-to-End Şifreleme: ADP, iCloud'da depolanan daha fazla veri türünü uçtan uca şifreleyerek yalnızca kullanıcıların şifreleme anahtarlarını bilmesini sağlar. Bu, verilerin hem Apple hem de kötü niyetli üçüncü şahıslar tarafından erişilemez olmasını sağlar.

Veri Kategorileri: iCloud'daki fotoğraflar, mesajlar, notlar, yedeklemeler ve iCloud Drive gibi veriler ADP ile korunur. Bu veriler, yalnızca kullanıcı tarafından erişilebilen anahtarlarla şifrelenir.

Anahtar Yönetimi: ADP ile Apple, yalnızca verilerinizi şifrelemek için kullanılan anahtarları tutmaz, yani Apple'ın kendisi de verilerinize erişemez. Anahtarlar yalnızca kullanıcıya aittir.

Kurtarma Seçenekleri: Bu güvenlik seviyesi, verilerin şifrelenmiş olması nedeniyle kurtarma seçeneklerini de içerir. ADP, kullanıcıların verilerine erişebilmesi için güvenli bir kurtarma yolunu sunar (örneğin, kurtarma anahtarları veya güvenlik soruları gibi).

Uygulama ve Sistem Düzeyinde Güvenlik: Apple, yalnızca kişisel verilerin değil, aynı zamanda sistem ve uygulama düzeyinde güvenliği artırmayı hedefler. ADP ile cihazların güvenlik önlemleri daha güçlü hale gelir.



