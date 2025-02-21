Apple duyurdu: O özellik tamamen devre dışı bırakılacak

ABD'li teknoloji şirketi Apple, İngiltere hükümetiyle yaşanan veri gizliliği anlaşmazlığının ardından gelişmiş güvenlik aracı olan "Advanced Data Protection (ADP)" özelliğini ülkedeki kullanıcılarına sunmayacağını duyurdu. Peki Apple'ın gelişmiş güvenlik aracı özelliği nedir?
Şirketin sunduğu ADP özelliğini, yalnızca hesap sahiplerinin çevrim içi olarak sakladıkları fotoğraflar veya belgeler gibi verilere erişebilmesini sağlıyor ve Apple'ın bu verilere erişimi bulunmuyor.
Ancak, İngiltere hükümetinin bu ayın başlarında verilere erişim hakkı talep etmesi üzerine şirket, ülkedeki kullanıcılar için bu özelliği kaldırma kararı aldı.
Apple'dan yapılan yazılı açıklamada, "Apple, kullanıcılarına kişisel verileri için en yüksek güvenlik seviyesini sunmaya kararlı ve bunu gelecekte İngiltere'de de yapmayı umuyoruz." ifadesi kullanıldı.
ADP özelliği İngiltere'de tamamen devre dışı bırakılıyor
Şirket, daha önce ADP özelliğini aktif hale getiren kullanıcıların bu güvenlik aracını devre dışı bırakmak zorunda kalacağını bildirdi. Söz konusu karar kapsamında, yeni kullanıcılar ise bu özelliğe erişemeyecek.
Apple, yeni kullanıcıların karşısına "Apple, ADP özelliğini artık İngiltere'deki yeni kullanıcılara sunamamaktadır." mesajının çıktığını duyurdu.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, hükümetin verileri görmesine olanak tanıyan "Technical Capability Notice (TCN)" talebinde bulunup bulunmadığını doğrulamaktan kaçındı.
Bakanlık sözcüsü, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Operasyonel konular hakkında yorum yapmıyoruz. Böyle bir bildirimin varlığını doğrulamak veya reddetmek de buna dahil." ifadelerini kullandı.
Bakanlık kaynakları, böyle bir talep olsa bile bunun hükümete tüm kullanıcı verilerine erişim hakkı tanımayacağını belirtti.
APPLE'IN GELİŞMİŞ GÜVENLİK ARACI (ADP) ÖZELLİĞİ NEDİR?
Apple'ın Advanced Data Protection (ADP) özelliği, kullanıcıların cihazlarındaki verilerin daha güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik önlemidir. Bu özellik, özellikle iCloud verilerini şifreleyerek, Apple'ın sunucularına yedeklenen kişisel verilerin yalnızca kullanıcı tarafından erişilebilir olmasını sağlar.
ADP'nin temel özellikleri şunlardır:
End-to-End Şifreleme: ADP, iCloud'da depolanan daha fazla veri türünü uçtan uca şifreleyerek yalnızca kullanıcıların şifreleme anahtarlarını bilmesini sağlar. Bu, verilerin hem Apple hem de kötü niyetli üçüncü şahıslar tarafından erişilemez olmasını sağlar.
Veri Kategorileri: iCloud'daki fotoğraflar, mesajlar, notlar, yedeklemeler ve iCloud Drive gibi veriler ADP ile korunur. Bu veriler, yalnızca kullanıcı tarafından erişilebilen anahtarlarla şifrelenir.
Anahtar Yönetimi: ADP ile Apple, yalnızca verilerinizi şifrelemek için kullanılan anahtarları tutmaz, yani Apple'ın kendisi de verilerinize erişemez. Anahtarlar yalnızca kullanıcıya aittir.
Kurtarma Seçenekleri: Bu güvenlik seviyesi, verilerin şifrelenmiş olması nedeniyle kurtarma seçeneklerini de içerir. ADP, kullanıcıların verilerine erişebilmesi için güvenli bir kurtarma yolunu sunar (örneğin, kurtarma anahtarları veya güvenlik soruları gibi).
Uygulama ve Sistem Düzeyinde Güvenlik: Apple, yalnızca kişisel verilerin değil, aynı zamanda sistem ve uygulama düzeyinde güvenliği artırmayı hedefler. ADP ile cihazların güvenlik önlemleri daha güçlü hale gelir.