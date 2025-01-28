3) Nvidia bu durumdan neden memnun değil?

Yapay zeka araçları, gücünü Nvidia üretimi grafik işleme birimlerinden (GPU) elde ediyor. Bilgisayarların ana hesaplayıcısı olan CPU'lara (merkezi işlem ünitesi) göre çok daha hızlı olan GPU'lar, kripto para madencilerinin de gözdesi halinde. Nvidia, teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımlarını artırmasıyla GPU satışlarına ağırlık vererek şirketin değerini artırmıştı. Ancak DeepSeek'in aynı işlemleri çok daha az GPU ile yapıyor olması GPU'lara olan talebi düşürmeye başladığı için, Nvidia'nın hisse senedi fiyatları da kritik hasar gördü.