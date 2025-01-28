Çinli yapay zeka robotu DeepSeek küresel piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. Rakiplerine göre daha az işlemci ve veri gerektiren DeepSeek'in ardından birçok teknoloji devinin hisseleri düştü. İşte Çin'in yapay zekası DeepSeek hakkında en merak edilen sorular ve cevapları...
1) DeepSeek R1 nedir?
DeepSeek R1, Çinli yapay zekâ şirketi DeepSeek'in kendi modeline verdiği isim. Batılı örneklerden imal edilip daha ucuza eğitilen, daha ucuza işletilebilen DeepSeek, açık kaynak kodlu olarak da kullanıma sunuluyor. Yani dileyen kullanıcı, DeepSeek'i indirip, kendi sistemi üzerinde oynamalar yapabiliyor. Ayrıca DeepSeek'e Apple ve Google Play uygulama mağazaları ile deepseek.com adresinden de erişim sağlanabiliyor.
2) DeepSeek R1 neden gündemde?
DeepSeek, rakip yapay zeka modellerinden çok daha ucuza aynı işlemi yapabilmesi ile dikkat çekiyor. Bunu başarabilmek için, aldığı her sorgu ile ilgili modelin sadece en ilgili kısımları işleyerek, gereken işlem gücüyle birlikte işlem başı maliyeti de önemli ölçüde azaltıyor.
3) Nvidia bu durumdan neden memnun değil?
Yapay zeka araçları, gücünü Nvidia üretimi grafik işleme birimlerinden (GPU) elde ediyor. Bilgisayarların ana hesaplayıcısı olan CPU'lara (merkezi işlem ünitesi) göre çok daha hızlı olan GPU'lar, kripto para madencilerinin de gözdesi halinde. Nvidia, teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımlarını artırmasıyla GPU satışlarına ağırlık vererek şirketin değerini artırmıştı. Ancak DeepSeek'in aynı işlemleri çok daha az GPU ile yapıyor olması GPU'lara olan talebi düşürmeye başladığı için, Nvidia'nın hisse senedi fiyatları da kritik hasar gördü.
4) DeepSeek'in sahibi kim?
DeepSeek şirketi 2023 yılında Çin'in güneydoğusunda yer alan Hangzhou'da Liang Wenfeng tarafından kuruldu. Bilişim ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan 40 yaşındaki Wenferg, aynı zamanda DeepSeek'e destek olan yatırım fonunun da kurucusu. Çin'e ithal edilmesi yasak olan Nvidia A100 çiplerini depolayan Wenfeng'in yaklaşık 50 bin A100 ve ithaline izin verilen daha ucuz çiplerle onları destekleyerek DeepSeek'i kurduğu söyleniyor.
5) Çinli diğer yapar zeka araçları neler?
Pazardaki tek Çinli aktör DeepSeek değil. TikTok'un ana şirketi ByteDance, Doubao 1.5 pro modeliyle pek çok testte listenin ilk sıralarında yer alıyor. Fakat Doubaou, DeepSeek gibi açık kaynak kodlu sunulmuyor.
6) ChatGPT bu uygulamaya nasıl bakıyor?
ChatGPT'nin ardındaki isim olan Sam Altman, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda DeepSeek için, "Etkileyici bir model, özellikle de maliyetine bakarak sunabildikleriyle" diyor. Altman şöyle devam ediyor: "Çok daha iyi modeller sunacağız ve yeni bir rakibimiz olması da bizim için çok heyecan verici! Yeni sürümler yayınlayacağız."
7) DeepSeek görsel üretebiliyor mu?
DeepSeek, ABD'nin yapay zeka alanındaki tahtını yıkmaya kararlı görünüyor. Zira şirket, son modeli olan Janus-Pro'nun, OpenAI'ın DALL-E'inden iyi olduğunu açıkladı. Şirket geçtiğimiz günlerde Janus-Pro-7B adlı son teknoloji ürünü yapay zeka görsel üreticisini duyurdu. Bu ürün de DeepSeek-R1 gibi açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak sunuluyor.
8) DeepSeek'e nasıl kayıt olunur?
DeepSeek, kullanımı son derece basit bir uygulama. deepseek.com adresine tıklayıp Gmail hesabınızı kullanarak yeni bir üyelik oluşturabilirsiniz. Mobil üzerinden kullanım için Apple veya Google uygulama mağazalarından DeepSeek uygulamasını indirip üye olabilirsiniz. Ayrıca, DeepSeek'i kendi sitesinden indirip kendi sisteminiz üzerine kurarak lokal olarak çalıştırma şansınız da bulunuyor.