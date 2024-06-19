Elon Musk 'gelecekte telefon olmayacak' dedi: Yerine geçecek teknolojiyi duyurdu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk X, üzerinden bir kullanıcıya verdiği cevapta gelecekte telefonun olmayacağını ifade etti. Teknoloji lideri telefonun yerini alacak teknolojiyi de açıkladı.
Elon Musk, gelecekte akıllı telefonların hayatımızdan çıkacağına inandığını söyledi.
Bunun yerine geleceğe nöralinkler hakim olacak.
Musk, eski adı Twitter olan X'te "Yeni X telefonunuzu düşünerek kontrol etmenizi sağlamak için beyninize bir Neuralink arayüzü takar mıydınız?" diye soran bir parodi hesabına yanıt verdi.
Teknoloji milyarderi buna cevaben "Gelecekte telefon olmayacak, sadece Neuralink'ler olacak" diye yazdı.
Neuralink nedir?
Musk, beyin aktivitesini çözmek ve uyarmak için implante edilebilir bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren bir nöroteknoloji şirketi olan Neuralink'i kurdu.
Bu yılın başlarında Neuralink, bir insan hastaya başarılı bir şekilde beyin implantı yerleştirdi.
"Link" olarak bilinen Neuralink implantının ilk alıcısının prosedürden sonra iyi bir şekilde iyileştiği bildirildi.
Şirket ikinci bir katılımcı arıyor.
Musk bu yılın Mayıs ayında "Neuralink ikinci katılımcı için başvuruları kabul ediyor.
Bu, sadece düşünerek telefonunuzu ve bilgisayarınızı kontrol etmenizi sağlayan Telepati sibernetik beyin implantı olarak görülüyor.