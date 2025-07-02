Google'dan Apple kullanıcılarına kötü haber: Popüler uygulama sessizce kaldırıldı

2019 yılında kullanıma sunulan uygulama, geçen yıllarda büyük bir güncelleme almazken, komplikasyon desteği veya modern saat arayüzlerine uygun simgeler de sunmamıştı.





Buna rağmen kullanıcılar, notlarına kolay ve hızlı erişim sağladığı için uygulamayı tercih ediyordu.