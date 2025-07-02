Google'dan Apple kullanıcılarına kötü haber: Popüler uygulama sessizce kaldırıldı

Google, Apple Watch kullanıcılarının uzun süredir kullandığı not alma servisi Google Keep’i herhangi bir açıklama yapmadan platformdan çekti. Şirketin bu kararı, aynı gün Google Takvim'in watchOS sürümünü yayınlamasıyla dikkat çekti.
Uygulamanın 2.2025.26200 numaralı sürümünden itibaren Google Keep artık Apple Watch'ta çalışmıyor.
2019 yılında kullanıma sunulan uygulama, geçen yıllarda büyük bir güncelleme almazken, komplikasyon desteği veya modern saat arayüzlerine uygun simgeler de sunmamıştı.
Buna rağmen kullanıcılar, notlarına kolay ve hızlı erişim sağladığı için uygulamayı tercih ediyordu.
Kararın zamanlaması ise tesadüf değil. Apple da aynı dönemde watchOS 26 ile birlikte kendi Notlar uygulamasını ilk kez Apple Watch’a entegre etti.
Google’ın Keep uygulamasını geri planda bırakması, birçok kullanıcı tarafından stratejik bir geri çekilme olarak yorumlandı.