'Mesajlarınız okunuyor, analiz ediliyor'





Samur, gençlerin en çok kullandığı uygulamalar olan WhatsApp ve Instagram'ın yalnızca iletişim değil, aynı zamanda veri toplama ve analiz aracı olarak kullanıldığını ifade etti. "Senin en çok kullandığın uygulamalar WhatsApp ve Instagram. Buradaki mesajların okunuyor, aynı zamanda analiz ediliyor. Çok büyük bir güçten bahsediyoruz. Bizi ayrıca dinliyorlar," diyen Samur, dijital dünyanın bilinmeyen yüzünü gözler önüne serdi.