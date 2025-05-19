Yapay zeka, yalnızca dijital dünyayı değil, hayatımızın her anını şekillendiriyor. Mesajlarınız okunuyor, davranışlarınız analiz ediliyor ve sosyal medya hesaplarınız üzerinden geleceğiniz planlanıyor. Teknoloji çağının devleri, sadece iletişim sağlamıyor, aynı zamanda her adımınızı takip ediyor. Kocaeli'de gençlerle bir araya gelen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, WhatsApp ve Instagram üzerinden yürütülen veri analizlerini gözler önüne serdi.
Kocaeli’de gençlerle bir araya gelen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, "Yapay Zeka ve Geleceğin Meslekleri" başlıklı söyleşide çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'Mesajlarınız okunuyor, analiz ediliyor'
Samur, gençlerin en çok kullandığı uygulamalar olan WhatsApp ve Instagram'ın yalnızca iletişim değil, aynı zamanda veri toplama ve analiz aracı olarak kullanıldığını ifade etti. "Senin en çok kullandığın uygulamalar WhatsApp ve Instagram. Buradaki mesajların okunuyor, aynı zamanda analiz ediliyor. Çok büyük bir güçten bahsediyoruz. Bizi ayrıca dinliyorlar," diyen Samur, dijital dünyanın bilinmeyen yüzünü gözler önüne serdi.
Samur’un açıklamalarına göre, sosyal medya platformları kullanıcıların beğenileri, izledikleri videolar, hatta gezindikleri internet siteleri üzerinden kişisel veri topluyor.
Veriler nasıl toplanıyor?
"Herkesin keşfetinde farklı videolar var. Bunların her biri size özel tasarlanıyor. Peki, Instagram nelerden hoşlandığınızı nasıl biliyor? Beğenilerimize, izlediğimiz videolara, girdiğimiz sitelere bakıyor," sözleriyle bu süreci anlatan Samur, bu verilerin kişiye özel içeriklerin oluşturulmasında nasıl kullanıldığını detaylandırdı.
'Milyonlarca seçenekle karşılaşıyoruz'
Yapay zekanın nasıl çalıştığını örneklerle açıklayan Prof. Dr. Samur, teknolojinin geldiği noktayı şöyle özetledi: "Google’a girip bir şeyler arıyoruz. Önceden yüz binlerce sonuç çıkarken, şimdi milyonlarca seçenekle karşılaşıyoruz. Bunun sebebi, makine öğrenmesinin gelişmiş olması. Makine, bir insandan daha iyi öğrendi. Biz makineye öğrenmeyi öğrettik ve o, bizim davranışlarımızı ezberledi." Samur, bu teknolojinin insan hayatındaki etkilerini vurgulayarak, "Yapay zeka sadece veriyi analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda tahminlerde de bulunuyor," dedi.
Geleceğin meslekleri ve yapay zeka
Samur’un vurguladığı bir diğer önemli konu ise geleceğin meslekleriydi. Teknolojik dönüşümle birlikte klasik meslek tanımlarının hızla değiştiğine dikkat çeken Samur, "Gelecekte veri analistleri, yapay zeka mühendisleri ve siber güvenlik uzmanları çok daha fazla önem kazanacak," ifadelerini kullandı.
Gençlere bu alanlara yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Samur, "Dijital dünyayı doğru anlamak, geleceği anlamaktır," diye ekledi.
Dijital dünyaya dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gençlere ufuk açan Prof. Dr. Yavuz Samur, yapay zekanın hayatımızdaki etkilerini ve gelecekteki mesleklerin nasıl şekilleneceğini gözler önüne serdi.