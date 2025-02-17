Çinli bilim adamları, iki popüler yapay zeka modelinin kendilerini nasıl kopyalayabileceğini göstererek, bunların kendini çoğaltma yeteneğine sahip olduğunu ve bu durumun tehlikeli bir gelişme olduğunu belirtti.

1 /6 Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, Meta ve Alibaba'ya ait iki büyük dil modelini (LLM) kullanarak, yapay zekanın kendini kopyalama yeteneği üzerinde çalıştı.

2 /6 Araştırmaya göre, bu modeller, insan müdahalesi olmadan kendilerini kopyalayabiliyor.

3 /6 Çalışmanın sonuçları, "Yapay zekanın kendi kendini kopyalayabilmesi, insanları geride bırakma yolunda kritik bir adımdır ve isyankar yapay zekaların erken bir belirtisidir." açıklamasıyla ifade edildi.

4 /6 Araştırmacıların gerçekleştirdiği 10 denemede yapay zeka modelleri, kendilerini sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 90 oranında kopyaladı.

5 /6 Bu durum, yapay zekaların kontrolsüz bir şekilde çoğalma kapasitesine sahip olabileceğini gösteriyor. Fakat bu çalışma, henüz hakemli bir dergide yayımlanmadığı için, sonuçların başka araştırmacılar tarafından doğrulanıp doğrulanamayacağı net değil.