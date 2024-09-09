ABD menşeli teknoloji şirketi Apple, merakla beklenen iPhone 16, Plus, Pro ve Pro Max modellerini tanıttı. 'Glowtime' etkinliğinde tanıtılan iPhone 16'nın beş farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacağı öğrenildi.
iPhone 16'nın özellikleri arasında ekran boyutları dikkat çekiyor.
iPhone 16 6.1 inç, iPhone 16 Plus ise 6.7 inç ekran boyutuna sahip.
iPhone 16, fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştırmak için cihazın yan tarafında yeni bir kamera kontrol düğmesi içeriyor.
Apple buna Capture (Kamera Kontrolü) adını veriyor.
Yeni Kamera Kontrol düğmesi dokunmaya duyarlı.
Bir fotoğraf çekmek için Kamera Kontrolüne basabilir veya yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için parmağınızı Kamera Kontrolü boyunca kaydırabilirsiniz.
Apple ayrıca Kamera Kontrolü üzerinden hızlıca erişilebilen yeni görsel yapay zeka özelliklerini de kullanıma sunuyor.
Apple'ın görücüye çıkarttığı iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin beş farklı renk seçeneği bulunuyor.
iPhone 16 ve 16 Plus'ın yurt dışı fiyatı da belli oldu:
-iPhone 16: 799 dolar (27.204 TL)
-iPhone 16 Plus: 899 dolar (30.609 TL)
Türkiye'de satışa sunulacağı resmi rakamlar ise henüz belli değil.
iPhone 16 ailesinde A18 çip kullanılıyor. Apple Intelligence'ı destekleyen iPhone 16, yapay zeka özelliklerine de sahip.
Apple ayrıca A18'in veri trafiğini olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için yeni bir bellek alt sistemine sahip olduğunu söyledi.
Apple, A16 Bionic çipe sahip iPhone 15 ile karşılaştırıldığında, A18 çipin tek çekirdekli CPU performansında yüzde 30'a varan bir artış sağladığını söylüyor.
Apple'ın 'Glowtime' etkinliğinde yeni iPhone 16 Pro da tanıtıldı.
Buna göre, iPhone 16 Pro, 6.3 inç; 16 Pro Max ise 6.9 inç olacak.
Beş farklı renk seçeneğiyle sunulacak Apple Pro serilerinde 4K kalitesinde 120 fps video çekilebilecek,
Stüdyo kalitesindeki mikrofonlarla 3D ses kaydı yapılabilecek.
Ayrıca iPhone 16 Pro’ya 'Çöl Titanyumu' adı verilen yeni bir renk seçeneği de eklendi.
iPhone 16 Pro ve Pro Max'in yurt dışı fiyatları ise şöyle:
-iPhone 16 Pro: 999 dolar (34.018 TL)
-iPhone 16 Pro Max: 1.199 dolar (40.828 TL)
Türkiye'de satışa sunulacağı resmi rakamlar ise henüz belli değil.
iPhone 16 Pro ve Pro Max'in tam özellikleri ise şöyle:
-A18 Pro işlemci
-6.3 ve 6.9 inç boyutlarında ekran
-Kamera Kontrol Butonu
-12MP 5x Telefoto Kamera
-48MP Ultra Geniş Açılı Kamera
-48MP Ana Kamera
-4K 120FPS video çekim
-Video içi gürültü izolasyonu