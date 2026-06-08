macOS 27 Golden Gate tanıtıldı: İşte yeni özellikler ve destekli Mac modelleri

Performans tarafında hız artışı





Apple, macOS 27 Golden Gate’te performans ve kararlılık geliştirmelerine de odaklanıyor. Yeni sürümde uygulama açılış sürelerinin hem Apple uygulamaları hem de üçüncü parti uygulamalarda yüzde 30’a kadar hızlandığı belirtiliyor.





Fotoğraflar uygulamasında yeni görsellerin Fotoğraf Kütüphanesi’nde yüzde 70’e kadar daha hızlı görüntülendiği aktarılıyor. AirDrop üzerinden fotoğraf aktarımının ise yüzde 80’e kadar daha hızlı gerçekleşeceği ifade ediliyor.





iPad Dosyalarından harici sürücüye öğe tarama ve aktarma işlemlerinin de 5 kat hızlandığı belirtiliyor. Bu işlemlerin Mac’teki Finder deneyimine yakın bir performans sunması hedefleniyor.