macOS 27 Golden Gate tanıtıldı: İşte yeni özellikler ve destekli Mac modelleri

macOS 27 Golden Gate, Apple’ın WWDC 2026’da tanıttığı yeni Mac işletim sistemi olarak Apple Intelligence, yenilenen Siri, Liquid Glass tasarımı ve performans iyileştirmeleriyle öne çıkıyor. Yeni güncellemeyle birlikte destekli Mac modelleri, Intel Mac desteğinin sona ermesi, Safari’de otomatik sekme gruplama, yapay zeka destekli Fotoğraflar ve Yazma Araçları gibi birçok özellik kullanıcıların gündemine girdi.
Apple, WWDC 2026 etkinliğinde yeni Mac işletim sistemi macOS 27 Golden Gate’i tanıttı. Güncelleme; Apple Intelligence, yenilenen Siri, Liquid Glass tasarımı ve performans iyileştirmeleriyle öne çıkıyor.
macOS 27 Golden Gate ile gelen yenilikler
Apple, WWDC 2026 kapsamında yeni nesil Mac işletim sistemi macOS 27 Golden Gate’i duyurdu. Yeni sürüm, Mac kullanıcılarına yapay zeka destekli araçlar, tasarım değişiklikleri ve sistem genelinde performans geliştirmeleri sunacak.
Güncellemenin merkezinde Apple Intelligence ekosistemi yer alıyor. Apple, yerleşik uygulamaları daha akıllı hale getirirken Siri, Fotoğraflar, Safari, Kestirmeler ve Yazma Araçları gibi alanlarda yeni işlevler sunuyor.
Öne çıkan başlıklar şöyle:
- Yeni nesil Siri deneyimi
- Yapay zeka destekli Fotoğraflar ve Image Playground özellikleri
- Yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturma
- Safari’de otomatik sekme gruplama
- Liquid Glass tasarımında yeni seçenekler
Siri ve Apple Intelligence daha merkezi hale geliyor
macOS 27 Golden Gate ile Siri’nin daha doğal konuşmaları anlayabilmesi ve çok adımlı komutları yerine getirebilmesi hedefleniyor. Siri’nin uygulamalar arasında daha kapsamlı işlemler yapabilmesi ve ekran üzerindeki içerikleri yorumlayabilmesi bekleniyor.
Fotoğraflar uygulaması da üretken yapay zeka araçlarıyla güncelleniyor. Kullanıcılar görüntülerin eksik bölümlerini tamamlayabilecek, fotoğrafların kadrajını yeniden düzenleyebilecek ve gelişmiş düzenleme seçeneklerinden yararlanabilecek.
Image Playground tarafında daha gerçekçi görseller oluşturabilen yeni modeller öne çıkıyor. Ayrıca sistem genelinde kullanılabilecek yapay zeka destekli duvar kağıdı oluşturma özelliği de macOS 27’nin dikkat çeken yenilikleri arasında yer alıyor.
Liquid Glass tasarımında yeni seçenekler
Apple’ın Liquid Glass tasarımı macOS 27 ile Mac deneyiminde daha görünür hale geliyor. Yeni sürümde kullanıcıların saydamlığı ayarlayabilmesi için bir kaydırıcı sunuluyor.
Kenar çubukları artık pencerenin kenarına kadar genişliyor. Kenar çubuğu simgeleri renklerini korurken Liquid Glass tasarım dili, simge tasarımlarına da entegre ediliyor.
Yazma Araçları ve Safari güncellendi
Yazma Araçları tarafında dil bilgisi denetimi, metin yeniden yazma ve gelişmiş içerik oluşturma özellikleri sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar metinlerini daha hızlı düzenleyebilecek.
Safari’de ise açık sekmeleri analiz ederek otomatik gruplandırabilen yeni bir organizasyon sistemi yer alıyor. Bu özellik, özellikle çok sayıda sekmeyle çalışan kullanıcılar için daha düzenli bir tarayıcı deneyimi sağlamayı amaçlıyor.
Performans tarafında hız artışı
Apple, macOS 27 Golden Gate’te performans ve kararlılık geliştirmelerine de odaklanıyor. Yeni sürümde uygulama açılış sürelerinin hem Apple uygulamaları hem de üçüncü parti uygulamalarda yüzde 30’a kadar hızlandığı belirtiliyor.
Fotoğraflar uygulamasında yeni görsellerin Fotoğraf Kütüphanesi’nde yüzde 70’e kadar daha hızlı görüntülendiği aktarılıyor. AirDrop üzerinden fotoğraf aktarımının ise yüzde 80’e kadar daha hızlı gerçekleşeceği ifade ediliyor.
iPad Dosyalarından harici sürücüye öğe tarama ve aktarma işlemlerinin de 5 kat hızlandığı belirtiliyor. Bu işlemlerin Mac’teki Finder deneyimine yakın bir performans sunması hedefleniyor.
Intel Mac desteği sona eriyor
macOS 27 Golden Gate ile Intel işlemcili Mac modelleri için destek sona eriyor. Yeni sürüm yalnızca Apple Silicon tabanlı M1 ve daha yeni işlemcilere sahip Mac modellerinde kullanılabilecek.
Rosetta 2 desteğinin de kademeli olarak kaldırılacağı belirtiliyor. Güncelleme desteği dışında kalan Intel tabanlı modeller arasında 13 inç MacBook Pro 2020, 16 inç MacBook Pro 2019, 27 inç iMac 2020 ve Mac Pro 2019 yer alıyor.
M1 ve daha yeni işlemciye sahip Mac modelleri ise macOS 27 Golden Gate güncellemesini alabilecek.