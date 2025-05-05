Listede dikkat çeken bir diğer detay, küresel markaların Türkiye pazarındaki etkisini artırması oldu. İngiliz MINI Countryman modeli 1.076 adetle ikinci sıraya yerleşirken, Koreli Kia EV3 ise 927 satışla üçüncülüğü kaptı. SUV segmenti yine kullanıcıların gözdesi olurken, bu sınıftaki modellerin çoğunlukta olması tercihlerde net bir yönelim olduğunu gösteriyor.