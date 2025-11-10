Yeni Şafak
Yeni araç alacaklar dikkat: İşte en ucuz sıfır kilometre otomobiller

Yeni araç alacaklar dikkat: İşte en ucuz sıfır kilometre otomobiller

17:0810/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Türkiye'de sıfır otomobil satışları ekim ayında rekor kırarken, otomobil markaları da bazı kampanyalarını sürdürüyor. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...

2- FIAT EGEA CROSS

​Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 134 bin 900 TL

3- HYUNDAI İ10

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 153 bin TL

4- KİA PICANTO

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 262 bin TL

5- HYUNDAI İ20

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 262 bin TL

6- CITROEN E-C3

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 375 bin TL

7- OPEL CORSA

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 390 bin TL

8- FIAT GRANDE PANDA

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 399 bin 900 TL

9- HYUNDAI BAYON

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 404 bin TL

10- DACIA SANDERO STEPWAY

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 420 bin TL

11- RENAULT CLIO

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 536 bin TL

1- FIAT EGEA SEDAN

Kasım Ayı Satış Fiyatı: 999 bin 900 TL

