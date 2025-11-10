Yeni araç alacaklar dikkat: İşte en ucuz sıfır kilometre otomobiller

Türkiye'de sıfır otomobil satışları ekim ayında rekor kırarken, otomobil markaları da bazı kampanyalarını sürdürüyor. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...
2- FIAT EGEA CROSS
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 134 bin 900 TL
3- HYUNDAI İ10
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 153 bin TL
4- KİA PICANTO
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 262 bin TL
5- HYUNDAI İ20
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 262 bin TL
6- CITROEN E-C3
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 375 bin TL
7- OPEL CORSA
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 390 bin TL
8- FIAT GRANDE PANDA
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 399 bin 900 TL
9- HYUNDAI BAYON
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 404 bin TL
10- DACIA SANDERO STEPWAY
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 420 bin TL
11- RENAULT CLIO
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 536 bin TL
1- FIAT EGEA SEDAN
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 999 bin 900 TL