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CHP Giresun belediye başkan adayı Fuat Köse oldu: İşte biyografisi

Fuat Köse 10 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bölümünden mezun olan Fuat Köse, siyasi kariyerine DSP merkez ilçe yöneticisi olarak başladı. 2019 yerel seçimlerinde CHP Giresun Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. İşte Fuat Köse’nin biyografisi.

15:26 - 11/01/2024 الخميس
Güncelleme: 15:26 - 11/01/2024 الخميس
Yeni Şafak
Fuat Köse kimdir?
Fuat Köse kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Parti Meclisi kararıyla Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse oldu. Bu karar sonrası, CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse hakkında bilgiler merak konusu olmakta. Peki CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse kimdir? Fuat Köse nereli?

Fuat Köse kimdir?

Fuat Köse 10 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladı. Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bölümünden mezun oldu.

Fuat Köse, ilk siyasi deneyimini 1993 yılında Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Yöneticisi olarak yaşadı. 2019 yılından bu yana Giresun Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunuyor.

#Fuat Köse
#Giresun
#CHP
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