Ayşe Ünlüce, 1970 yılında Eskişehir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ayşe Ünlüce, mesleki kariyerine Adalet Bakanlığı'nda hakim olarak başladı. Ayşe Ünlüce, 2018 yılında Genel Sekreterlik görevine getirildi. Büyükşehir Belediyesi'nde üstlendiği bu görevlerle şehrin hukuki süreçlerine ve yönetimine önemli katkılarda bulundu. İşte Ayşe Ünlüce'nin biyografisi.