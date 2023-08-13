Derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarının ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikameti beton bariyerler ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek. Her iki istikametteki bakım çalışmalarının 40 günde tamamlanarak köprünün yeniden çift yönlü olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Çalışmalar süresince sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek. Bakım çalışmalarıyla Galata Köprüsü'nün ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması öngörülüyor.

Köprünün teknik ve işletme ömrü uzatılacak, depreme karşı direnci artırılacak

Bakım çalışması kapsamında, 1994'te inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde 3x2 şeritli yol ile tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'ndeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişteki asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı tespit edilen köprüde, hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak.

Galata Köprüsü

Galata Köprüsü, İstanbul'da Haliç üzerine yapılmış, Karaköy'le Eminönü'nü birleştiren köprüdür.

Galata Köprüsü uzunluğu ne kadar?

1994 yılı Aralık ayında tamamlanarak hizmete girmiş olan ve günümüzde hizmet vermekte olan Galata Köprüsü, 490 metre uzunluğunda ve 80 metrelik kısmı açılabilen bir baskül köprüdür. Dünyada üzerinden tramvay geçen ender baskül köprülerden biridir.

Galata Köprüsü ne zaman yapıldı?

Haliç'i birleştiren ve "Galata Köprüsü" olarak bilinen ilk köprü, 1845 yılında inşa edilmişti. Bu köprü 1863, 1875 ve 1912 yıllarında yenilenmiş; 1912'de inşa edilen Birinci Ulusal Mimarlık Akımı tarzındaki köprü, şehrin simgelerinden birisi olmuştur. Şehrin sembolü olan Galata Köprüsü 1992'de yanmış ve adı "Tarihî Galata Köprüsü" olmuştur.







