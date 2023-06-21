Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı. Galatasaray'ın 4.5 yıl önce Bursaspor'dan transfer ettiği Emre Taşdemir, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Emre Taşdemir Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Emre Taşdemir, sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Sarı-Kırmızılılara veda etti. Emre Taşdemir konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Galatasaraylılar

Sarı kırmızılı büyük bir ailenin içinde olmak büyük mutluluk, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Her zaman öyle kalacak. Galatasaray formasını terletme onuruyla sahada her an en iyisi için emek gösterdim. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu.

Ancak artık vakit vedayı gösteriyor. Tüm teknik direktörlerime, teknik ekiplere, tüm takım arkadaşlarıma, kulübümüzün emekçi çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına bana kattıkları ve yaşattıkları her şey için çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin."

Taşdemir, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla 37 maça çıkan Emre, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis, Okan Kocuk'un yollarını ayırmış, Mostafa Mohamed'i de 5 milyon 750 bin Euro'ya Nantes'a satmıştı.

Okan Kocuk Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk, sarı kırmızlı takımdan ayrıldığını açıkladı.

'Yeni bir başlangıç yapma zamanı' diyen Okan Kocuk, Galatasaray'a şu sözlerle veda etti.

"Galatasaray forması giymek, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşama çok özeldi ve hep çok özel kalacak.

Evimizde, deplasmanda her şartta, her anda, sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen büyük Galatasaray taraftarına hissetirdikleri her şey için teşekkü ederim.

Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum.

Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı. Haklarınızı helal edin, hoşça kalın...

Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'e veda mesajı

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'in 5.750 bin Euro satın alma bedelini ödeyerek Mustafa Muhammed'in bonservisini aldığını açıkladı.

Sarı kırmızılılar, Mustafa Muhammed'e katkılarından dolayı teşekkür etti. 25 yaşındaki Mustafa Muhammed, Nantes ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray için Weston McKennie iddiası

Şampiyon Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. La Gazetta dello Sport'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi kadrosuna katmak istiyor. Gazeteci Giovanni Albanese, Galatasaray'ın bu transferde Nicolo Zaniolo'yu takasta kullanabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz sezonu Leeds United'da kiralık olarak geçiren ABD'li orta saha, Premier League'de çıktığı 19 maçta 1 asist yaptı.

Galatasaray'dan sportif direktör hamlesi!

Şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesinde idari kadro için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Marca'nın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Arsenal'in eski scout şefi Francisco Cagigao'yu idari kadroya katmaya hazırlanıyor.

Son olarak Şili Futbol Federasyonu'nda sportif direktör olarak çalışan İspanyol ismin, kısa süre içerisinde Galatasaray'ın sportif direktörü olması bekleniyor.

Galatasaray yeni sezon forması

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda giyeceği deplasman formasını tanıttı. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda giyeceği formaları: "Zafere giden her yolda daima omuz omuza!" başlığıyla taraftarların satışına çıkardı.



