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Zalgiris Vilnius nerenin takımı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları 25 – 26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1 – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Zalgiris Vilnius, Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan A lyga'da yer alan bir futbol kulübüdür. Peki Zalgiris Vilnius ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var?

13:45 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zalgiris Vilnius kadrosunda kimler var?

Zalgiris Vilnius kadrosunda kimler var?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 18-19 Temmuz'da oynanan maçların ardından ise eşleşmeyi kazanan takım, Galatasaray'ın rakibi olacak. Peki Zalgiris Vilnius nerenin, hangi ülkenin takımı?

Zalgiris Vilnius hangi ülkenin takımı?

FK Zalgiris Vilnius, Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan A lyga'da yer alan bir futbol kulübüdür. FK Zalgiris Vilnius, Litvanya A Iyga'da yer alan bir kulüptür. Kulüp, 1947 yılında Dinamo Vilnius ismiyle kurulurken, 2009 yılında VMFD Zalgiris, 2015 yılında ise FK Zalgiris adını almıştır. 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılma başarısı göstermiştir. Bu başarı sayesinde UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı olmuştur.

Zalgiris Vilnius güncel kadrosu

  1. Edvinas Gertmonas
  2. Tomislav Duka
  3. Gaudentas Ralys
  4. Mario Pavelic
  5. Joël Bopesu
  6. Petar Mamić
  7. Nicolás Gorobsov
  8. Saulius Mikoliūnas
  9. Matas Vareika
  10. Ovidijus Verbickas
  11. Oliver Buff
  12. Marko Milićković
  13. Yukiyoshi Karashima
  14. Paulius Golubickas
  15. Billal Sebaihi
  16. Leonardo Vaca
  17. Donatas Kazlauskas
  18. Gustas Jarusevičius

Zalgiris Vilnius teknik direktörü kim?

Zalgiris Vilnius çalıştırıcısı Vladimiras Čerurinas.

Zalgiris Vilnius forma renkleri

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