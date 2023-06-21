Zalgiris Vilnius kadrosunda kimler var?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 18-19 Temmuz'da oynanan maçların ardından ise eşleşmeyi kazanan takım, Galatasaray'ın rakibi olacak. Peki Zalgiris Vilnius nerenin, hangi ülkenin takımı?
Zalgiris Vilnius hangi ülkenin takımı?
FK Zalgiris Vilnius, Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan A lyga'da yer alan bir futbol kulübüdür. FK Zalgiris Vilnius, Litvanya A Iyga'da yer alan bir kulüptür. Kulüp, 1947 yılında Dinamo Vilnius ismiyle kurulurken, 2009 yılında VMFD Zalgiris, 2015 yılında ise FK Zalgiris adını almıştır. 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılma başarısı göstermiştir. Bu başarı sayesinde UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı olmuştur.
Zalgiris Vilnius güncel kadrosu
- Edvinas Gertmonas
- Tomislav Duka
- Gaudentas Ralys
- Mario Pavelic
- Joël Bopesu
- Petar Mamić
- Nicolás Gorobsov
- Saulius Mikoliūnas
- Matas Vareika
- Ovidijus Verbickas
- Oliver Buff
- Marko Milićković
- Yukiyoshi Karashima
- Paulius Golubickas
- Billal Sebaihi
- Leonardo Vaca
- Donatas Kazlauskas
- Gustas Jarusevičius
Zalgiris Vilnius teknik direktörü kim?
Zalgiris Vilnius çalıştırıcısı Vladimiras Čerurinas.