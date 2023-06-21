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Struga hangi ülkenin takımı?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi arasında yer alan Struga nerenin takımı, hangi ligde, kadrosu, kuruluş tarihi ve stadyumu kaç bin kişilik olduğu taraftarlarca sorgulanıyor? FC Struga, Kuzey Makedonya'da bulunan bir futbol kulübüdür. İşte takıma ilişkin tüm detaylar.

14:00 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Struga oyunu kadrosunda kimler var?

Struga oyunu kadrosunda kimler var?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 18-19 Temmuz'da oynanan maçların ardından ise eşleşmeyi kazanan takım, Galatasaray'ın rakibi olacak. Peki Struga nerenin takımı ve kadrosunda kimler var? Detaylar.

Struga nerenin takımı?

2015’te kurulan FC Struga, Kuzey Makedonya'da bulunan bir futbol kulübü. Kuzey Makedonya'nın en üst ligi olan Prva Мakedonska Fudbalska Liga'da mücadele etmektedir.

Struga Trim stadı adı ve kapasitesi nedir?

Struga Trim maçlarını Gradski Stadion Struga' da oynamaktadır. Stadyumun kapasitesi 1000 kışiliktir.

Struga oyunu kadrosunda kimler var?

  1. Agon Hani
  2. Klisman Cake
  3. Arion Zuba
  4. Abdulhadi Jahja
  5. Flamur Tairi (Kaptan)
  6. Bunjamin Shabani
  7. Metodija Velkovski
  8. Besir Iseni
  9. Besir Ramadani
  10. Pajazit Saliu
  11. Florent Osmani
  12. Ard Kasami
  13. Dejan Cvetanoski
  14. Arlind Shabani
  15. Jasmin Mecinovikj
  16. Emir Skenderi
  17. Raif Mirseloski
  18. Nemanja Bosančić
  19. Davor Taleski
  20. Besmir Bojku

Struga forma renkleri


#Struga Trim
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#Struga kuruluşu
34 dakika önce
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