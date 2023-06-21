Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları 25 – 26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1 – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Zalgiris Vilnius, Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan A lyga'da yer alan bir futbol kulübüdür. Peki Zalgiris Vilnius ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var?