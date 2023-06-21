Struga oyunu kadrosunda kimler var?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 18-19 Temmuz'da oynanan maçların ardından ise eşleşmeyi kazanan takım, Galatasaray'ın rakibi olacak. Peki Struga nerenin takımı ve kadrosunda kimler var? Detaylar.
Struga nerenin takımı?
2015’te kurulan FC Struga, Kuzey Makedonya'da bulunan bir futbol kulübü. Kuzey Makedonya'nın en üst ligi olan Prva Мakedonska Fudbalska Liga'da mücadele etmektedir.
Struga Trim stadı adı ve kapasitesi nedir?
Struga Trim maçlarını Gradski Stadion Struga' da oynamaktadır. Stadyumun kapasitesi 1000 kışiliktir.
Struga oyunu kadrosunda kimler var?
- Agon Hani
- Klisman Cake
- Arion Zuba
- Abdulhadi Jahja
- Flamur Tairi (Kaptan)
- Bunjamin Shabani
- Metodija Velkovski
- Besir Iseni
- Besir Ramadani
- Pajazit Saliu
- Florent Osmani
- Ard Kasami
- Dejan Cvetanoski
- Arlind Shabani
- Jasmin Mecinovikj
- Emir Skenderi
- Raif Mirseloski
- Nemanja Bosančić
- Davor Taleski
- Besmir Bojku