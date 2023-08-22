Galatasaray 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın (23 Ağustos) Norveç ekibi Molde ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 306 müsabakanın 109'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 408 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.

Galatasaray-Molde maçı kadrosunda kimler var?

Sarı-kırmızılı takımın Molde karşılaşması için UEFA'ya gönderdiği ilk listede yer almayan Brezilyalı futbolcu Tete'nin kamp kadrosunda olması dikkati çekti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 kişilik kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Baran Aksaka, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hamza Akman, Sergio Oliveira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.

Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda?

Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Aker Stadyumu'nda karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.

Molde - Galatasaray maçı hakemi kim?

Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Onun yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapacak.

"Devler Ligi" elemelerinde 31. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupasının elemelerinde 30 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 30 eleme maçında 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 68 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

Norveç takımlarına karşı 5. sınav

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 5. maçına çıkacak.

Molde ile ilk kez karşılaşacak sarı-kırmızılılar, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rosenborg, UEFA Kupası'nda ise Tromso ile karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 1998-1999 sezonu 1. tur B Grubu'nda Rosenborg ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmandaki maçı 3-0 kaybederken, rakibini sahasında aynı skorla mağlup etti. İki müsabakada da şimdiki teknik direktör Okan Buruk, futbolcu olarak sahada yer aldı.

UEFA Kupası'nda ise 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı.

Molde ise Türk takımlarına karşı birer galibiyet ve yenilgi yaşarken 2 karşılaşmadan beraberlikle çıktı. Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi elemesinde 1-1 ve 3-3 berabere kalan Molde, elenmekten kurtulamadı. Norveç temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2015-2016 sezonunda A Grubu'nda Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık mağlubiyet, 3-1'lik galibiyet aldı.

Son 16 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Avrupa'da son 8 deplasmanda yenilmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son deplasman mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.