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Spor

Molde'nin hocasından '5-0' şakası

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, Galatasaray karşısında hangi skorun kendileri için tatmin edici olacağıyla ilgili soruya, '5-0' cevabını verdi. Espri yaptığını belirten Norveçli çalıştırıcı, "Böyle maçlardan önce her zaman skor tahmininde bulunmak çok zordur. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Evimizde oynuyoruz. Kendimize güvenimiz var" diye konuştu.

15:37 . 22/08/2023 Salı
AA
Erling Moe'nun neşeli halleri dikkati çekti.

Erling Moe'nun neşeli halleri dikkati çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Galatasaray'ı konuk edecek Norveç temsilcisi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.


Müsabakanın yapılacağı Molde Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Erling Moe'nin yanı sıra futbolcu Martin Ellingsen katıldı.


Maça için iyi bir hazırlık yaptıklarını aktaran Moe, "Görevimizi iyi bir şekilde yerine getirdik. Yarın için hazır olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.


Sarı-kırmızılı takımın yaptığı transferlere değinen Moe, "Galatasaray çok önemli transferler yaptı. Ancak biz de iyi çalıştık. Güçlü yönlerimizi ve rakibin zayıf taraflarını iyi çalıştık. Böyle önemli oyunculara karşı oynamak da enteresan olacak. Yarın kim daha iyi göreceğiz" ifadelerini kullandı.


Eski Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in yarın oynamama durumu olduğunu aktaran Moe, "Martin Linnes bugün antrenmanda bir darbe aldı. Durumu henüz belli değil. Maç saatinde belli olacak. Forvetimiz Veton Berisha ise yarın oynayamayacak" diye konuştu.


Yarınki maçta yaklaşık 11 bin kapasiteli stadın dolacağını anlatan tecrübeli teknik adam, "Dolu statta oynamak her zaman başkadır. Yarın özel bir maç bizi bekliyor" görüşlerini aktardı.


Erling Moe, açık futbolun sergileneceği bir maç beklediğini anlatarak, "Galatasaray, ofansif oynayan, iyi futbolun peşinde olan bir takım. İyi bir maç izleteceğimizi düşünüyorum. Önceki eleme turlarında karşılaştığımız HJK Helsinki ve Klaksvik maçlarına göre daha değişik bir oyun olacaktır" şeklinde konuştu.


Hangi skorun kendileri için tatmin edeceğinin sorulması üzerine "5-0" yanıtını vererek şaka yaptığını söyleyen Moe, şunları kaydetti:


"Böyle maçlardan önce her zaman skor tahmininde bulunmak çok zordur. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Evimizde oynuyoruz. Kendimize güvenimiz var. Daha önce de çok iyi takımlara karşı iyi performanslar sergiledik. Yarın kendimiz olup elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Karşımızda çok iyi bir takım var."


"Cennete hoş geldiniz"

Galatasaraylı taraftarın her maçta takımına verdiği desteğe dikkati çeken Norveçli teknik adam, "Türkiye'ye gittiğimizde seyirciler, 'Cehenneme hoş geldiğiniz' diyorlar. Biz burada Molde'ye konuk olan seyircilere, 'Cennete hoş geldiniz' diyoruz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



Ellingsen: Tüm baskı rakip takımın üzerinde

Norveçli orta saha oyuncu Martin Ellingsen de yarınki maç öncesi rahat olduklarını belirterek, baskı altındaki takımın Galatasaray olduğunu ileri sürdü.


Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli bir organizasyon olduğunu aktaran Ellingsen, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Play-off'ta oynamaktan dolayı mutluyuz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bizim baskı yönünden bir sıkıntımız yok. Tüm baskı rakip takımın üzerinde" değerlendirmesinde bulundu.


Yarın iyi bir atmosfer olacağına değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Futbol dolu tribünler önünde daha güzel. Heyecanla maçı bekliyoruz. Çok gürültülü bir atmosfer bekliyorum. Özellikle Türkiye'den gelecek seyircilerin iyi taraftar olduğunu ve takımlarını iyi destekleyeceğini biliyorum. Güzel bir atmosferde maç yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.


Martin Ellingsen, Galatasaray'ın önemli futbolculara sahip olduğunu vurgulayarak, "Heyecan olacak ama sahaya çıktığımızda bunlara bakmıyoruz. Sadece kendi oyunumuza odaklanıp Galatasaray'ı yenmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



#Şampiyonlar Ligi
#Molde
#Galatasaray
#Erling Moe
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