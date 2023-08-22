Galatasaray turu rövanşa bırakmayacak

Galatasaray
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekiplerinden Molde'yle karşılaşacak, ilk mücadeleyi Molde kentinde oynayacak olan sarı-kırmızılılar, işini şansa bırakmak istemiyor. Deplasmandan garanti bir skorla dönmek isteyen Aslan, evinde taraftarları önünde turlamayı planlıyor.
Galatasaray bir önceki turda karşılaştıkları Slovenya ekibi Ljubljana'yı benzer şekilde elemişti. Ljubljana'da oynanan ilk mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta aldığı 1-0'lık skorla adını play-off turuna yazdırmıştı. Aslan, benzer senaryoyu Molde karşısında gerçekleştirmek istiyor.
Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, antrenman sırasında oyuncularıyla sık sık konuşarak "Grup aşaması önce son dönemece geldik. Burası hata kaldırmaz. Molde'de işi bitirelim" uyarılarında bulunuyor.
Galatasaray, gruplara kalması halinde en az 25 milyon Euro'luk bir gelir elde edecek. Aslan, bu sezon tüm transfer planlamasını Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da başarı üzerine kurdu. Tete, Zaha, Ziyech, Angelino, Icardi gibi birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Aslan, Devler Ligi'nde başarıyı yakalamak istiyor.