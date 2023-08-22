Galatasaray turu rövanşa bırakmayacak

Galatasaray, gruplara kalması halinde en az 25 milyon Euro'luk bir gelir elde edecek. Aslan, bu sezon tüm transfer planlamasını Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da başarı üzerine kurdu. Tete, Zaha, Ziyech, Angelino, Icardi gibi birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Aslan, Devler Ligi'nde başarıyı yakalamak istiyor.