71 yaşındaki şahıs mezarlıkta ölü bulundu

Malatya'daki kırık kayısı kasası çekilişine binlerce etkileşim

Sosyal medyada dikkat çekici içerik arayışına giren Yusuf Şahin ve ağabeyi, eski bir kayısı kasasını çekiliş konusu yaptıkları video ile yüzbinlerce etkileşim aldı. Tarım İl Müdürlüğü ve sanatçıların da yorum bıraktığı video sonrası iki kardeş takipçilerine gerçek kayısı dağıtmaya karar verdi.