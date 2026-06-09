Malatya’da apartman çatısında göçük

Olay, Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi Arap Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın çatı bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.