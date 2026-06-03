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Mantar toplarken kalp krizi geçirdi: Askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

Mantar toplarken kalp krizi geçirdi: Askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

19:053/06/2026, Çarşamba
DHA
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Malatya'da dağda askeri helikopter kalp krizi geçiren Selim Kaygusuz için havalandı
Malatya'da dağda askeri helikopter kalp krizi geçiren Selim Kaygusuz için havalandı

Malatya'da akrabasıyla birlikte mantar toplamak için sarp dağlık araziye çıkan 47 yaşındaki Selim Kaygusuz, dağın zirvesinde kalp krizi geçirerek mahsur kaldı. Engebeli arazi nedeniyle AFAD ve UMKE ekiplerinin karadan ulaşamadığı bölgeye, Tulga Kışlası'ndan havalanan askeri helikopter ulaştı. Helikopterle tahliye edilen vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabası ile mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda rahatsızlanıp, mahsur kalan Selim Kaygusuz (47), askeri helikopter ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'ne bağlı Beydağı'nda meydana geldi. Akrabası olan İrfan Kaygusuz ile mantar toplamak için dağlık alana çıkan Selim Kaygusuz, kalp kiriz geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla mahsur kalan Selim ve İrfan Kaygusuz'u kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD ve UMKE ekiplerinin, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle hava desteği istemesi üzerine 2'nci Ordu Komutanlığı Tulga Kışlası'ndan askeri helikopter görevlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan askeri helikopter, kalp krizi geçiren Selim Kaygusuz'u tahliye ederek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kaygusuz'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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