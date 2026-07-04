Malatya'daki kırık kayısı kasası çekilişine binlerce etkileşim

Sosyal medyada dikkat çekici içerik arayışına giren Yusuf Şahin ve ağabeyi, eski bir kayısı kasasını çekiliş konusu yaptıkları video ile yüzbinlerce etkileşim aldı. Tarım İl Müdürlüğü ve sanatçıların da yorum bıraktığı video sonrası iki kardeş takipçilerine gerçek kayısı dağıtmaya karar verdi.
Sosyal medyada eğlence amaçlı içerikler üretmeye başladıklarını belirten Yusuf Şahin, dikkat çekici bir fikir ararken eski ve kırık bir kayısı kasasını çekiliş konusu yapmaya karar verdiklerini ifade etti.
Binlerce etkileşim aldı
Paylaştıkları videonun kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirten Şahin, "Abimle birlikte içerik üretmeyi planlıyorduk. Elimizde eski ve kırık bir kayısı kasası vardı. Bunu çekiliş konseptiyle paylaşmanın ilgi çekebileceğini düşündük. Videoyu paylaştıktan sonra beklemediğimiz bir etkileşimle karşılaştık. Şu anda videomuz yüzbinlerce görüntülenme ve etkileşim aldı yorum sayısı ise 13 bini geçti" dedi.