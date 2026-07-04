Malatya'daki kırık kayısı kasası çekilişine binlerce etkileşim

Videoya başta Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum ile sanatçıların da yorum yaptığını aktaran Şahin, kırık kasanın videonun ilgi görmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Bu kadar büyük bir etkileşim beklemediklerini ifade eden Şahin,

"İnsanlar arkadaşlarını etiketleyerek videoyu yaydı. Sanırım kasanın kırık ve eski olması dikkat çekti. Biz de bu sayede geniş kitlelere ulaştık"