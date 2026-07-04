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Malatya'daki kırık kayısı kasası çekilişine binlerce etkileşim

Malatya'daki kırık kayısı kasası çekilişine binlerce etkileşim

22:364/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
IHA
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Kırık kayısı kasasıyla sosyal medyayı salladı
Kırık kayısı kasasıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada dikkat çekici içerik arayışına giren Yusuf Şahin ve ağabeyi, eski bir kayısı kasasını çekiliş konusu yaptıkları video ile yüzbinlerce etkileşim aldı. Tarım İl Müdürlüğü ve sanatçıların da yorum bıraktığı video sonrası iki kardeş takipçilerine gerçek kayısı dağıtmaya karar verdi.

Sosyal medyada eğlence amaçlı içerikler üretmeye başladıklarını belirten Yusuf Şahin, dikkat çekici bir fikir ararken eski ve kırık bir kayısı kasasını çekiliş konusu yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Binlerce etkileşim aldı

Paylaştıkları videonun kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirten Şahin, "Abimle birlikte içerik üretmeyi planlıyorduk. Elimizde eski ve kırık bir kayısı kasası vardı. Bunu çekiliş konseptiyle paylaşmanın ilgi çekebileceğini düşündük. Videoyu paylaştıktan sonra beklemediğimiz bir etkileşimle karşılaştık. Şu anda videomuz yüzbinlerce görüntülenme ve etkileşim aldı yorum sayısı ise 13 bini geçti" dedi.


Videoya başta Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum ile sanatçıların da yorum yaptığını aktaran Şahin, kırık kasanın videonun ilgi görmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Bu kadar büyük bir etkileşim beklemediklerini ifade eden Şahin,
"İnsanlar arkadaşlarını etiketleyerek videoyu yaydı. Sanırım kasanın kırık ve eski olması dikkat çekti. Biz de bu sayede geniş kitlelere ulaştık"
ifadelerini kullandı.

"Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmedik"

İlk etapta gerçek bir çekiliş planlamadıklarını belirten Şahin, takipçilerini mağdur etmemek adına çalışma başlattıklarını kaydederek,
"Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğimiz için çekiliş hazırlığımız yoktu. Daha sonra gerekli araştırmaları yaptık. Kayısı sezonu içerisinde takipçilerimize kayısı hediye ederek bu ilgiyi karşılıksız bırakmamayı planlıyoruz"
diye konuştu.


#Sosyal Medya
#Çekiliş
#Etkileşim
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