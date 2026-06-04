Malatya’da karbonmonoksit faciası

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Selektör Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte yaşayan Nebahat Ş.’ye (66) ulaşamayan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Nebahat Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yoğun gaz kokusu tespit eden ekipler ilk incelemelerde yaşlı kadının karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğini değerlendirdi.