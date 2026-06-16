Malatya'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Çığlık mevkisinde meydana geldi. Öğretmen olduğu öğrenilen Mustafa Akbaş idaresindeki 44 AFG 577 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.