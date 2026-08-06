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Ahbap'a bağış yapan ünlülerin listesi ve gönderdikleri paralar ortaya çıktı: İşte milyonluk bağış listesi

Ahbap'a bağış yapan ünlülerin listesi ve gönderdikleri paralar ortaya çıktı: İşte milyonluk bağış listesi

12:20, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ahbap'a bağış yapan ünlülerin listesi ve gönderdikleri paralar ortaya çıktı: İşte milyonluk bağış listesi

Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturmasında detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından yardım amacıyla toplanan bağışların akıbetini araştıran Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), incelemesini derinleştirerek sanat, medya ve dijital içerik dünyasından birçok tanınmış ismin derneğe yaptığı yüksek tutarlı ödemeleri rapora bağladı. İşte isim isim ünlülerin Ahbap'a yaptığı bağışlar ve tüm detaylar.

MASAK incelemesi sonrası ortaya çıkan rapora göre Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi derneğe yüksek tutarlı ödemeler yaptı.

MASAK incelemesi sonrası ortaya çıkan rapora göre Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi derneğe yüksek tutarlı ödemeler yaptı.

İŞTE AHBAP'A BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER VE ÖDEDİKLERİ PARALAR


Nevzat Aydın: 1.750.983 TL (1.000.000 TL + 750.983 TL tutarındaki "Galip M. Selçuk" açıklamalı ikinci işlem) 

İŞTE AHBAP'A BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER VE ÖDEDİKLERİ PARALARNevzat Aydın: 1.750.983 TL (1.000.000 TL + 750.983 TL tutarındaki "Galip M. Selçuk" açıklamalı ikinci işlem)&nbsp;

Ajda Pekkan: 1.000.000 TL

Ajda Pekkan: 1.000.000 TL

Barış Arduç: 1.000.000 TL

Barış Arduç: 1.000.000 TL

Ebru Şahin: 1.000.000 TL

Ebru Şahin: 1.000.000 TL

Tarkan Tevetoğlu / Hitt Müzik: 1.000.000 TL

Tarkan Tevetoğlu / Hitt Müzik: 1.000.000 TL

Sibel Can / Sibel Cangüre: 1.000.000 TL

Sibel Can / Sibel Cangüre: 1.000.000 TL

Tolga Çevik: 997.650 TL

Tolga Çevik: 997.650 TL

Ali Atay: 562.386 TL

Ali Atay: 562.386 TL

Ebru Gündeş: 500.000 TL

Ebru Gündeş: 500.000 TL

Somer Sivrioğlu: 500.000 TL ("Somer Sivrioğlu ve Sydneyli Dostlar" açıklamasıyla)

Somer Sivrioğlu: 500.000 TL ("Somer Sivrioğlu ve Sydneyli Dostlar" açıklamasıyla)

Genco Erkal: 500.000 TL

Genco Erkal: 500.000 TL

Halit Ergenç: 400.000 TL (200.000 TL + 200.000 TL olmak üzere iki işlem toplamı)

Halit Ergenç: 400.000 TL (200.000 TL + 200.000 TL olmak üzere iki işlem toplamı)

Hasan Can Kaya: 320.000 TL

Hasan Can Kaya: 320.000 TL

Neslihan Damla Aktepe (Danla Bilic): 250.000 TL

Neslihan Damla Aktepe (Danla Bilic): 250.000 TL

Can Yaman: 250.000 TL

Can Yaman: 250.000 TL

Afra Saraçoğlu: 200.000 TL

Afra Saraçoğlu: 200.000 TL

Binnur Kaya: 200.000 TL

Binnur Kaya: 200.000 TL

Beyazıt Öztürk: 200.000 TL

Beyazıt Öztürk: 200.000 TL

Aras Bulut İynemli: 200.000 TL

Aras Bulut İynemli: 200.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 200.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 200.000 TL

İbrahim Büyükak: 200.000 TL

İbrahim Büyükak: 200.000 TL

Seray Kaya: 200.000 TL

Seray Kaya: 200.000 TL

Kerem Bürsin: 200.000 TL

Kerem Bürsin: 200.000 TL

Engin Akyürek: 200.000 TL

Engin Akyürek: 200.000 TL

Melis Sezen: 150.000 TL

Melis Sezen: 150.000 TL

Leyla Hazal Atay: 150.000 TL

Leyla Hazal Atay: 150.000 TL

İrem Derici: 150.000 TL

İrem Derici: 150.000 TL

Gülse Şener Birsel: 150.000 TL

Gülse Şener Birsel: 150.000 TL

Burak Deniz: 150.000 TL

Burak Deniz: 150.000 TL

Salih Bademci: 100.000 TL ("İmer ve Salih Bademci" açıklamasıyla)

Salih Bademci: 100.000 TL ("İmer ve Salih Bademci" açıklamasıyla)

Emir Ersoy: 100.000 TL

Emir Ersoy: 100.000 TL

﻿﻿Gökhan Tepe: 100.000 TL

﻿﻿Gökhan Tepe: 100.000 TL

Kerim Sarp Apak: 100.000 TL

Kerim Sarp Apak: 100.000 TL

İbrahim Selim: 100.000 TL

İbrahim Selim: 100.000 TL

Uraz Kaygılaroğlu: 100.000 TL

Uraz Kaygılaroğlu: 100.000 TL

Elçin Sangu: 100.000 TL

Elçin Sangu: 100.000 TL

Esat Yontunç: 100.000 TL

Esat Yontunç: 100.000 TL
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