Ahbap'a bağış yapan ünlülerin listesi ve gönderdikleri paralar ortaya çıktı: İşte milyonluk bağış listesi
Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturmasında detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından yardım amacıyla toplanan bağışların akıbetini araştıran Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), incelemesini derinleştirerek sanat, medya ve dijital içerik dünyasından birçok tanınmış ismin derneğe yaptığı yüksek tutarlı ödemeleri rapora bağladı. İşte isim isim ünlülerin Ahbap'a yaptığı bağışlar ve tüm detaylar.
MASAK incelemesi sonrası ortaya çıkan rapora göre Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi derneğe yüksek tutarlı ödemeler yaptı.
İŞTE AHBAP'A BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER VE ÖDEDİKLERİ PARALAR
Nevzat Aydın: 1.750.983 TL (1.000.000 TL + 750.983 TL tutarındaki "Galip M. Selçuk" açıklamalı ikinci işlem)
Ajda Pekkan: 1.000.000 TL
Barış Arduç: 1.000.000 TL
Ebru Şahin: 1.000.000 TL
Tarkan Tevetoğlu / Hitt Müzik: 1.000.000 TL
Sibel Can / Sibel Cangüre: 1.000.000 TL
Tolga Çevik: 997.650 TL
Ali Atay: 562.386 TL
Ebru Gündeş: 500.000 TL
Somer Sivrioğlu: 500.000 TL ("Somer Sivrioğlu ve Sydneyli Dostlar" açıklamasıyla)
Genco Erkal: 500.000 TL
Halit Ergenç: 400.000 TL (200.000 TL + 200.000 TL olmak üzere iki işlem toplamı)
Hasan Can Kaya: 320.000 TL
Neslihan Damla Aktepe (Danla Bilic): 250.000 TL
Can Yaman: 250.000 TL
Afra Saraçoğlu: 200.000 TL
Binnur Kaya: 200.000 TL
Beyazıt Öztürk: 200.000 TL
Aras Bulut İynemli: 200.000 TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 200.000 TL
İbrahim Büyükak: 200.000 TL
Seray Kaya: 200.000 TL
Kerem Bürsin: 200.000 TL
Engin Akyürek: 200.000 TL
Melis Sezen: 150.000 TL
Leyla Hazal Atay: 150.000 TL
İrem Derici: 150.000 TL
Gülse Şener Birsel: 150.000 TL
Burak Deniz: 150.000 TL
Salih Bademci: 100.000 TL ("İmer ve Salih Bademci" açıklamasıyla)
Emir Ersoy: 100.000 TL
Gökhan Tepe: 100.000 TL
Kerim Sarp Apak: 100.000 TL
İbrahim Selim: 100.000 TL
Uraz Kaygılaroğlu: 100.000 TL
Elçin Sangu: 100.000 TL
Esat Yontunç: 100.000 TL
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.