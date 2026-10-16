İstanbul çöktü: 84 yılın en yoğun yağışı

Metrekareye 261 kilo yağışın düştüğü İstanbul 84 yılın en yoğun yağışını aldı. İstinat duvarları ve yollar çöktü, alt geçitler sular altında kaldı. Araçlar göle dönen yollarda ilerleyemedi. Ev ve iş yerleri, cami, okul, hastane ve spor salonları ile AVM ve metro istasyonlarını su bastı.