İstanbul çöktü
Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Ekim 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İstanbul çöktü: 84 yılın en yoğun yağışı
Metrekareye 261 kilo yağışın düştüğü İstanbul 84 yılın en yoğun yağışını aldı. İstinat duvarları ve yollar çöktü, alt geçitler sular altında kaldı. Araçlar göle dönen yollarda ilerleyemedi. Ev ve iş yerleri, cami, okul, hastane ve spor salonları ile AVM ve metro istasyonlarını su bastı.
Osman Gazi göreve hazır
Karadeniz doğal gazında kapasiteyi ikiye katlamaya az kaldı. Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, 20 yıl sürecek görevi için yarın Filyos’tan Karadeniz’e açılacak. Günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkaracak platform, tek başına 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.
Kartal oh çekti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibi Hoffenheim’ı deplasmanda yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlılar, 2’de 2 yaparak puanını 6’ya yükseltti. Kartal’a galibiyeti getiren golleri Murillo ve Oh (2) kaydetti.