Marketin et reyonunda mide bulandıran görüntü: Cezası 52 bin TL oldu

Okuduğu makale hayatını değiştirdi: Topraksız tarımla 15 bin safran yetiştirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Mustafa Demir (35), 16 metrekarelik kapalı alanda topraksız ve dikey tarım yöntemiyle 15 bin safran soğanı yetiştirdi. Yüksek lisans yaptığı dönemde Hollanda merkezli bir tarım dergisinde okuduğu makaleden etkilenip safran üretimine başlayan Demir, gelecek yıl üretimini en az 2 katına çıkarmayı hedefliyor. Demir, salep, lavanta, kekik ve ada çayı gibi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirerek üretimini genişletmeyi de amaçlıyor.