iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro’nun beklenen özellikleri ve fiyatı

iPhone 18 ve iPhone 18 Pro ne zaman tanıtılacak, fiyatı ne kadar olacak?





Apple’ın iPhone 18 ailesinde alışılmış lansman takvimini değiştirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Son sızıntılara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in Eylül 2026’da düzenlenecek Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Etkinlik için 8 veya 9 Eylül tarihleri öne çıkarken, Apple’dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Standart iPhone 18’in ise Pro modellerle birlikte tanıtılmayacağı ve 2027’nin ilkbahar aylarında kullanıcılarla buluşacağı iddia ediliyor.





Fiyat tarafında da henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Güncel iddialar iPhone 18 Pro’nun mevcut nesle göre yaklaşık 200 dolar daha pahalı olabileceğine işaret ediyor. Bazı tahminlerde başlangıç fiyatı 1.299 dolar civarında gösteriliyor. Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u içinse yaklaşık 2.000-2.500 dolar bandında farklı tahminler bulunuyor.