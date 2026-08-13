iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro’nun beklenen özellikleri ve fiyatı
iPhone 18 çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri teknoloji gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Eylül 2026’da tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro Max’in küçülen Dinamik Ada, değişken diyaframlı kamera, 2 nanometre A20 Pro işlemci, 12 GB RAM ve yeni renk seçenekleriyle gelmesi beklenirken, Apple’ın resmî açıklaması henüz yapılmadı.
iPhone 18 çıkış tarihi için Eylül 2026 öne çıkarken, Pro Max modelinin kamera, işlemci ve ekran tasarımında önemli değişikliklerle gelebileceği iddia ediliyor. Apple, yeni iPhone serisinin tanıtım tarihini ve teknik özelliklerini henüz resmen açıklamadı.
iPhone 18 çıkış tarihi belli oldu mu?
Apple’ın yeni akıllı telefon serisine ilişkin sızıntılar gündeme gelirken, iPhone 18 çıkış tarihi için Eylül 2026 işaret ediliyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan iddialara göre iPhone 18 Pro Max, aynı ay içinde tanıtılarak satışa sunulabilir.
Apple tarafından henüz resmî bir lansman tarihi açıklanmadı. Şirketin resmî etkinlik sayfasında 6 Ağustos 2026 itibarıyla iPhone 18 serisine ilişkin bir duyuru bulunmuyor.
iPhone 18 Pro Max için beklenen özellikler
Prototip olduğu ileri sürülen görüntüler ve analist tahminleri, iPhone 18 Pro Max’in mevcut tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyabileceğini gösteriyor. Buna karşılık ekran, kamera ve işlemci tarafında çeşitli değişiklikler yapılacağı öne sürülüyor.
Modelle ilgili paylaşılan başlıca beklentiler şöyle:
- Ekran: 6,9 inç LTPO OLED
- İşlemci: 2 nanometre üretim sürecine sahip A20 Pro
- Bellek: 12 GB LPDDR5 RAM
- Depolama: 256 GB ile 2 TB arasında seçenekler
- Tahmini ABD fiyatı: 1.199 dolar
- Beklenen tanıtım dönemi: Eylül 2026
Söz konusu teknik ayrıntılar ve fiyat bilgileri Apple tarafından doğrulanmış değil.
Dinamik Ada küçülebilir
Tasarım tarafında öne çıkan iddialardan biri, Dinamik Ada alanının yaklaşık yüzde 35 oranında küçültüleceği yönünde. Apple’ın bazı Face ID bileşenlerini ekranın altına taşıması durumunda ekranın üst bölümündeki alanın daha az yer kaplayabileceği belirtiliyor.
Arka yüzeyde ise cam panel ile titanyum çerçevenin daha bütünleşik görünmesini sağlayacak tek tonlu bir tasarıma geçilebileceği ileri sürülüyor.
Renk seçenekleri arasında Koyu Kiraz olarak adlandırılan kırmızı-mor tonun yanı sıra açık mavi, koyu gri ve gümüş renklerin bulunabileceği iddia ediliyor.
Değişken diyaframlı kamera iddiası
iPhone 18 Pro Max’in öne çıkan yeniliklerinden birinin ana kamera sistemi olabileceği belirtiliyor. Modelde mekanik değişken diyafram teknolojisinin kullanılacağı öne sürülüyor.
Bu sistemin kameraya sağlayabileceği özellikler şöyle sıralanıyor:
- Lens açıklığının ortam ışığına göre fiziksel olarak değişmesi
- Alan derinliğinin donanımsal olarak kontrol edilebilmesi
- Gece çekimlerinde daha fazla ışık alınması
- Telefoto kameranın düşük ışık performansının geliştirilmesi
- 5x ve 10x yakınlaştırma seçeneklerinde iyileştirme yapılması
Kamera sistemine ilişkin sensör boyutu, çözünürlük ve diyafram değerleri konusunda ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
A20 Pro işlemci ve 12 GB RAM beklentisi
iPhone 18 Pro Max’in, 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanacağı iddia edilen A20 Pro işlemciden güç alması bekleniyor. Yeni üretim mimarisinin performansı artırırken enerji tüketimini azaltmayı hedefleyeceği belirtiliyor.
Cihazın 12 GB RAM ile sunulabileceği ve Apple Intelligence özelliklerinin daha büyük bölümünü doğrudan cihaz üzerinde çalıştırabileceği öne sürülüyor.
Bağlantı tarafında Apple tarafından geliştirilen C2 5G modemin ve Wi-Fi 7 desteğinin kullanılabileceği iddialar arasında yer alıyor. Daha büyük batarya ve yazılım optimizasyonlarıyla pil süresinin artırılması da beklentiler arasında bulunuyor.
iPhone 18 ve iPhone 18 Pro ne zaman tanıtılacak, fiyatı ne kadar olacak?
Apple’ın iPhone 18 ailesinde alışılmış lansman takvimini değiştirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Son sızıntılara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in Eylül 2026’da düzenlenecek Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Etkinlik için 8 veya 9 Eylül tarihleri öne çıkarken, Apple’dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Standart iPhone 18’in ise Pro modellerle birlikte tanıtılmayacağı ve 2027’nin ilkbahar aylarında kullanıcılarla buluşacağı iddia ediliyor.
Fiyat tarafında da henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Güncel iddialar iPhone 18 Pro’nun mevcut nesle göre yaklaşık 200 dolar daha pahalı olabileceğine işaret ediyor. Bazı tahminlerde başlangıç fiyatı 1.299 dolar civarında gösteriliyor. Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u içinse yaklaşık 2.000-2.500 dolar bandında farklı tahminler bulunuyor.
Resmî açıklama bekleniyor
iPhone 18 Pro Max’in çıkış tarihi, fiyatı, renkleri ve teknik özellikleri henüz Apple tarafından doğrulanmadı. Modelle ilgili ayrıntıların şirketin resmî tanıtım etkinliğiyle kesinlik kazanması bekleniyor.
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