Anasayfa
Teknoloji
Mobil
iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro’nun beklenen özellikleri ve fiyatı

iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro’nun beklenen özellikleri ve fiyatı

21:14, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 21:17, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro’nun beklenen özellikleri ve fiyatı

iPhone 18 çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri teknoloji gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Eylül 2026’da tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro Max’in küçülen Dinamik Ada, değişken diyaframlı kamera, 2 nanometre A20 Pro işlemci, 12 GB RAM ve yeni renk seçenekleriyle gelmesi beklenirken, Apple’ın resmî açıklaması henüz yapılmadı.

iPhone 18 çıkış tarihi için Eylül 2026 öne çıkarken, Pro Max modelinin kamera, işlemci ve ekran tasarımında önemli değişikliklerle gelebileceği iddia ediliyor. Apple, yeni iPhone serisinin tanıtım tarihini ve teknik özelliklerini henüz resmen açıklamadı.

iPhone 18 çıkış tarihi için Eylül 2026 öne çıkarken, Pro Max modelinin kamera, işlemci ve ekran tasarımında önemli değişikliklerle gelebileceği iddia ediliyor. Apple, yeni iPhone serisinin tanıtım tarihini ve teknik özelliklerini henüz resmen açıklamadı.

iPhone 18 çıkış tarihi belli oldu mu?


Apple’ın yeni akıllı telefon serisine ilişkin sızıntılar gündeme gelirken, iPhone 18 çıkış tarihi için Eylül 2026 işaret ediliyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan iddialara göre iPhone 18 Pro Max, aynı ay içinde tanıtılarak satışa sunulabilir.


Apple tarafından henüz resmî bir lansman tarihi açıklanmadı. Şirketin resmî etkinlik sayfasında 6 Ağustos 2026 itibarıyla iPhone 18 serisine ilişkin bir duyuru bulunmuyor.

iPhone 18 çıkış tarihi belli oldu mu?Apple’ın yeni akıllı telefon serisine ilişkin sızıntılar gündeme gelirken, iPhone 18 çıkış tarihi için Eylül 2026 işaret ediliyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan iddialara göre iPhone 18 Pro Max, aynı ay içinde tanıtılarak satışa sunulabilir.Apple tarafından henüz resmî bir lansman tarihi açıklanmadı. Şirketin resmî etkinlik sayfasında 6 Ağustos 2026 itibarıyla iPhone 18 serisine ilişkin bir duyuru bulunmuyor.

iPhone 18 Pro Max için beklenen özellikler


Prototip olduğu ileri sürülen görüntüler ve analist tahminleri, iPhone 18 Pro Max’in mevcut tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyabileceğini gösteriyor. Buna karşılık ekran, kamera ve işlemci tarafında çeşitli değişiklikler yapılacağı öne sürülüyor.


Modelle ilgili paylaşılan başlıca beklentiler şöyle:


  • Ekran: 6,9 inç LTPO OLED
  • İşlemci: 2 nanometre üretim sürecine sahip A20 Pro
  • Bellek: 12 GB LPDDR5 RAM
  • Depolama: 256 GB ile 2 TB arasında seçenekler
  • Tahmini ABD fiyatı: 1.199 dolar
  • Beklenen tanıtım dönemi: Eylül 2026


Söz konusu teknik ayrıntılar ve fiyat bilgileri Apple tarafından doğrulanmış değil.

iPhone 18 Pro Max için beklenen özelliklerPrototip olduğu ileri sürülen görüntüler ve analist tahminleri, iPhone 18 Pro Max’in mevcut tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyabileceğini gösteriyor. Buna karşılık ekran, kamera ve işlemci tarafında çeşitli değişiklikler yapılacağı öne sürülüyor.Modelle ilgili paylaşılan başlıca beklentiler şöyle:Ekran: 6,9 inç LTPO OLEDİşlemci: 2 nanometre üretim sürecine sahip A20 ProBellek: 12 GB LPDDR5 RAMDepolama: 256 GB ile 2 TB arasında seçeneklerTahmini ABD fiyatı: 1.199 dolarBeklenen tanıtım dönemi: Eylül 2026Söz konusu teknik ayrıntılar ve fiyat bilgileri Apple tarafından doğrulanmış değil.

Dinamik Ada küçülebilir


Tasarım tarafında öne çıkan iddialardan biri, Dinamik Ada alanının yaklaşık yüzde 35 oranında küçültüleceği yönünde. Apple’ın bazı Face ID bileşenlerini ekranın altına taşıması durumunda ekranın üst bölümündeki alanın daha az yer kaplayabileceği belirtiliyor.


Arka yüzeyde ise cam panel ile titanyum çerçevenin daha bütünleşik görünmesini sağlayacak tek tonlu bir tasarıma geçilebileceği ileri sürülüyor.


Renk seçenekleri arasında Koyu Kiraz olarak adlandırılan kırmızı-mor tonun yanı sıra açık mavi, koyu gri ve gümüş renklerin bulunabileceği iddia ediliyor.

Dinamik Ada küçülebilirTasarım tarafında öne çıkan iddialardan biri, Dinamik Ada alanının yaklaşık yüzde 35 oranında küçültüleceği yönünde. Apple’ın bazı Face ID bileşenlerini ekranın altına taşıması durumunda ekranın üst bölümündeki alanın daha az yer kaplayabileceği belirtiliyor.Arka yüzeyde ise cam panel ile titanyum çerçevenin daha bütünleşik görünmesini sağlayacak tek tonlu bir tasarıma geçilebileceği ileri sürülüyor.Renk seçenekleri arasında Koyu Kiraz olarak adlandırılan kırmızı-mor tonun yanı sıra açık mavi, koyu gri ve gümüş renklerin bulunabileceği iddia ediliyor.

Değişken diyaframlı kamera iddiası


iPhone 18 Pro Max’in öne çıkan yeniliklerinden birinin ana kamera sistemi olabileceği belirtiliyor. Modelde mekanik değişken diyafram teknolojisinin kullanılacağı öne sürülüyor.


Bu sistemin kameraya sağlayabileceği özellikler şöyle sıralanıyor:


  • Lens açıklığının ortam ışığına göre fiziksel olarak değişmesi
  • Alan derinliğinin donanımsal olarak kontrol edilebilmesi
  • Gece çekimlerinde daha fazla ışık alınması
  • Telefoto kameranın düşük ışık performansının geliştirilmesi
  • 5x ve 10x yakınlaştırma seçeneklerinde iyileştirme yapılması


Kamera sistemine ilişkin sensör boyutu, çözünürlük ve diyafram değerleri konusunda ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Değişken diyaframlı kamera iddiasıiPhone 18 Pro Max’in öne çıkan yeniliklerinden birinin ana kamera sistemi olabileceği belirtiliyor. Modelde mekanik değişken diyafram teknolojisinin kullanılacağı öne sürülüyor.Bu sistemin kameraya sağlayabileceği özellikler şöyle sıralanıyor:Lens açıklığının ortam ışığına göre fiziksel olarak değişmesiAlan derinliğinin donanımsal olarak kontrol edilebilmesiGece çekimlerinde daha fazla ışık alınmasıTelefoto kameranın düşük ışık performansının geliştirilmesi5x ve 10x yakınlaştırma seçeneklerinde iyileştirme yapılmasıKamera sistemine ilişkin sensör boyutu, çözünürlük ve diyafram değerleri konusunda ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

A20 Pro işlemci ve 12 GB RAM beklentisi


iPhone 18 Pro Max’in, 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanacağı iddia edilen A20 Pro işlemciden güç alması bekleniyor. Yeni üretim mimarisinin performansı artırırken enerji tüketimini azaltmayı hedefleyeceği belirtiliyor.


Cihazın 12 GB RAM ile sunulabileceği ve Apple Intelligence özelliklerinin daha büyük bölümünü doğrudan cihaz üzerinde çalıştırabileceği öne sürülüyor.


Bağlantı tarafında Apple tarafından geliştirilen C2 5G modemin ve Wi-Fi 7 desteğinin kullanılabileceği iddialar arasında yer alıyor. Daha büyük batarya ve yazılım optimizasyonlarıyla pil süresinin artırılması da beklentiler arasında bulunuyor.

A20 Pro işlemci ve 12 GB RAM beklentisiiPhone 18 Pro Max’in, 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanacağı iddia edilen A20 Pro işlemciden güç alması bekleniyor. Yeni üretim mimarisinin performansı artırırken enerji tüketimini azaltmayı hedefleyeceği belirtiliyor.Cihazın 12 GB RAM ile sunulabileceği ve Apple Intelligence özelliklerinin daha büyük bölümünü doğrudan cihaz üzerinde çalıştırabileceği öne sürülüyor.Bağlantı tarafında Apple tarafından geliştirilen C2 5G modemin ve Wi-Fi 7 desteğinin kullanılabileceği iddialar arasında yer alıyor. Daha büyük batarya ve yazılım optimizasyonlarıyla pil süresinin artırılması da beklentiler arasında bulunuyor.

iPhone 18 ve iPhone 18 Pro ne zaman tanıtılacak, fiyatı ne kadar olacak?


Apple’ın iPhone 18 ailesinde alışılmış lansman takvimini değiştirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Son sızıntılara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in Eylül 2026’da düzenlenecek Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Etkinlik için 8 veya 9 Eylül tarihleri öne çıkarken, Apple’dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Standart iPhone 18’in ise Pro modellerle birlikte tanıtılmayacağı ve 2027’nin ilkbahar aylarında kullanıcılarla buluşacağı iddia ediliyor.


Fiyat tarafında da henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Güncel iddialar iPhone 18 Pro’nun mevcut nesle göre yaklaşık 200 dolar daha pahalı olabileceğine işaret ediyor. Bazı tahminlerde başlangıç fiyatı 1.299 dolar civarında gösteriliyor. Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u içinse yaklaşık 2.000-2.500 dolar bandında farklı tahminler bulunuyor.

iPhone 18 ve iPhone 18 Pro ne zaman tanıtılacak, fiyatı ne kadar olacak?Apple’ın iPhone 18 ailesinde alışılmış lansman takvimini değiştirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Son sızıntılara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in Eylül 2026’da düzenlenecek Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Etkinlik için 8 veya 9 Eylül tarihleri öne çıkarken, Apple’dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Standart iPhone 18’in ise Pro modellerle birlikte tanıtılmayacağı ve 2027’nin ilkbahar aylarında kullanıcılarla buluşacağı iddia ediliyor.Fiyat tarafında da henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Güncel iddialar iPhone 18 Pro’nun mevcut nesle göre yaklaşık 200 dolar daha pahalı olabileceğine işaret ediyor. Bazı tahminlerde başlangıç fiyatı 1.299 dolar civarında gösteriliyor. Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u içinse yaklaşık 2.000-2.500 dolar bandında farklı tahminler bulunuyor.

Resmî açıklama bekleniyor


iPhone 18 Pro Max’in çıkış tarihi, fiyatı, renkleri ve teknik özellikleri henüz Apple tarafından doğrulanmadı. Modelle ilgili ayrıntıların şirketin resmî tanıtım etkinliğiyle kesinlik kazanması bekleniyor.

Resmî açıklama bekleniyoriPhone 18 Pro Max’in çıkış tarihi, fiyatı, renkleri ve teknik özellikleri henüz Apple tarafından doğrulanmadı. Modelle ilgili ayrıntıların şirketin resmî tanıtım etkinliğiyle kesinlik kazanması bekleniyor.
Başlıklar :iphone 18 pro maxiphone 18appleçıkış tarihiakıllı telefon
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026