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Gaziantep Hava Durumu (20 Mart 2025)

Gaziantep Hava Durumu (20 Mart 2025)

Tuğba Güner
11:0220/03/2025, Perşembe
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Gaziantep
Gaziantep

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gazientep'e ilişkin 20 Mart Perşembe günü hava tahmin raporunu paylaştı. Gaziantep'te hava durumunun karla karışık yağmur veya yer yer kar ve açık hava ile birlikte don olması bekleniyor. İşte Gaziantep güncel hava durumu raporunun ayrıntıları...

Gaziantep'te bugün havanın yağışlı olma olasılığı %62 civarında. Rüzgârın çoğunlukla orta şiddette esmesi bekleniyor. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %80 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 5 km olaacağı tahmin ediliyor. Gaziantep'in nem oranı %97 civarında beklenirken, çiy noktası 3°C ve basınç değerinin 1007 mb olması bekleniyor.

Gaziantep Saatlik Hava Tahmini

Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığında dalgalanmalar beklenmektedir:

06:00 - 09:00 → 4°C, hafif yağmur, nem %71, rüzgar 13 km/sa, maksimum rüzgar hızı 29 km/sa

09:00 - 12:00 → 5°C, yağmurlu, nem %62, rüzgar 15 km/sa, maksimum rüzgar hızı 35 km/sa

12:00 - 15:00 → 7°C, rüzgarlı, nem %69, rüzgar 14 km/sa, maksimum rüzgar hızı 35 km/sa

15:00 - 18:00 → 5°C, rüzgarlı, nem %64, rüzgar 12 km/sa, maksimum rüzgar hızı 31 km/sa

18:00 - 21:00 → 4°C, nem %68, rüzgar 13 km/sa, maksimum rüzgar hızı 27 km/sa

21:00 - 24:00 → 4°C, bulutlu, nem %67, rüzgar 13 km/sa, maksimum rüzgar hızı 26 km/sa

Gaziantep'te yarın hava nasıl olacak?

Gaziantep'te yarınki hava durumu ise; sabah saatlerinde kar yağışı ihtimali 1°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın bulutlu 4°C, akşam saatlerinde bulutlu 3°C, gece az bulutlu 0°C olacağı tahmin ediliyor.



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