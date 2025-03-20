Gaziantep'te bugün havanın yağışlı olma olasılığı %62 civarında. Rüzgârın çoğunlukla orta şiddette esmesi bekleniyor. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %80 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 5 km olaacağı tahmin ediliyor. Gaziantep'in nem oranı %97 civarında beklenirken, çiy noktası 3°C ve basınç değerinin 1007 mb olması bekleniyor.