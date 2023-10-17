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İsrail’in katliamı savaşın 11'inci gününde devam ediyor

İsrail güçleri, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşte İsrail-Gazze savaşında son durum haberleri.

13:56 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
İsrail-Filistin çatışması devam ediyor

İsrail-Filistin çatışması devam ediyor

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi. Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi. Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde bir eve saldırı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.

WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in gece boyunca düzenlediği saldırılarda 60'tan fazla Filistinli öldü

İsrail güçleri, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, hava saldırıları ile başta Mısır sınırındaki Refah kenti ve Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok noktasını hedef aldı. Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneyinde Mısır sınırı yakınında bulunan Refah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus kentindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar Nasır Tıp Kompleksi'nde tedavi altına alındı.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise evde bulunanlardan 8 kişi öldürüldü.

Gazze'nin batı kesiminde Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombardımanda, biri gazeteci 2 kişi yaşamını yitirdi, ailenin diğer fertleri ise yaralandı.

İsrail, sınırlara yakın yerleşim yerlerini boşaltı

İsrail yönetiminin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze çevresinden yaklaşık 500 bin İsrailliyi tahliye ettiği belirtildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, gelişmelere dair yabancı medyaya brifing verdi.

Conricus, Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısından bu yana yaklaşık yarım milyon İsraillinin evlerini terk ettiğini söyledi.

Bunların İsrail'in güney bölgesinden tahliye edilenler olduğunu kaydeden Conricus, ​​Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan sınırına yakın 20'ye yakın yerleşim yerinin de savaş nedeniyle boşaltıldığını ifade etti.


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...

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21 dakika önce
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